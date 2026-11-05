



Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.





Aposentados e pensionistas que começaram a receber benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a partir de maio de 2026 vão receber o 13º salário no fim deste ano. Os pagamentos terão início no dia 24 de novembro e seguirão até 7 dezembro.

O dinheiro será depositado junto com o pagamento mensal da aposentadoria ou pensão. Como esses segurados começaram a receber o benefício depois da antecipação do 13º, realizado em abril e maio, eles terão o valor pago agora, em uma única parcela.

Os demais aposentados e pensionistas já receberam o 13º no primeiro semestre. A antecipação acontece desde 2020.

Quem vai receber o 13º em novembro?

O pagamento será feito aos segurados que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício do INSS entre maio e outubro deste ano.

Também tem direito ao 13º quem recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

No caso do auxílio-doença e do auxílio-acidente, o valor é calculado de acordo com o tempo em que a pessoa recebeu o benefício durante o ano. Ou seja, o pagamento pode ser menor do que o valor integral.

Quem não recebe?

Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada ( BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) não têm direito, pois esses benefícios possuem caráter assistencial.

Imagem gerada por IA INSS começa a pagar 13º salário a novos aposentados em novembro





Quando o dinheiro será depositado?

O INSS organizou o calendário de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem contar o último dígito, que funciona apenas como verificador.

Divulgação Cartão do INSS

Os pagamentos serão divididos em dois grupos:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 25 de novembro;

Final 3: 26 de novembro;

Final 4: 27 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 2 de dezembro;

Final 8: 3 de dezembro;

Final 9: 4 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 2 de dezembro;

Finais 3 e 8: 3 de dezembro;

Finais 4 e 9: 4 de dezembro;

Finais 5 e 0: 7 de dezembro.

Em 2026, o salário mínimo é de R$ 1.621. Já o teto do INSS, que é o valor máximo pago pela Previdência Social, está em R$ 8.475,55.

O valor do 13º será depositado de maneira única, junto com a aposentadoria ou pensão do mês. Por isso, o segurado não precisa fazer nenhum pedido para receber o dinheiro, desde que tenha direito ao benefício.

Como consultar o valor?

Quem quiser saber quanto vai receber poderá consultar a informação pelo site ou aplicativo Meu INSS.

A consulta será liberada a partir de 24 de novembro, seguindo o calendário de pagamentos. Os segurados que recebem um salário mínimo poderão visualizar antes se o valor já está programado para depósito.

Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo ou o site Meu INSS; Faça login com CPF e senha da conta Gov.br; Clique em "Extrato de pagamento"; Selecione o benefício desejado; Confira o valor, a data do depósito e possíveis descontos. Quem preferir também pode fazer a consulta pela Central 135, com atendimento de segunda a sábado.

Como funciona o pagamento do 13º no INSS?

O valor do 13º depende de quando a pessoa começou a receber a aposentadoria ou pensão.

Quem já recebia o benefício antes do início do ano de praxe tem direito ao valor integral, dividido em duas parcelas. A primeira corresponde a 50% do valor, enquanto a segunda pode ter desconto do Imposto de Renda.

Já quem começou a receber o benefício durante o meio ano tem direito a um valor proporcional aos meses em que recebeu o pagamento.

No caso dos novos aposentados e pensionistas, que não receberam a antecipação feita no primeiro semestre, o INSS deposita o valor de uma única vez em todo final de ano.

O 13º terá desconto do Imposto de Renda?

Alguns segurados podem ter desconto do Imposto de Renda no pagamento do 13º salário. Isso depende do valor recebido e das regras de cobrança do imposto.

Neste ano de 2026, quem recebe até R$ 5.000 por mês estava isento do Imposto de Renda, conforme as novas regras. Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais também têm direito a uma faixa extra de isenção.

Por isso, o valor que aparece no extrato de pagamento pode ser diferente do valor total do benefício antes dos descontos.

Atenção a Golpes

Criminosos costumam aproveitar os períodos de pagamento do INSS para aplicar golpes por telefone, SMS, WhatsApp e redes sociais.

As fraudes mais comuns envolvem falsas promessas de antecipação do benefício, pedidos de atualização cadastral, supostos bloqueios no pagamento e mensagens informando valores extras para saque.

O INSS não solicita senhas, fotos de documentos, dados bancários nem cobra qualquer taxa para liberar benefícios.

Por isso, aposentados e pensionistas devem desconfiar de mensagens que prometem dinheiro fácil, evitar clicar em links enviados por desconhecidos e nunca compartilhar códigos recebidos por SMS.

Em muitos casos, os criminosos utilizam nomes de bancos, do próprio INSS e até fotos falsas de atendentes para convencer as vítimas.

Para evitar cair em golpes, a recomendação é:

Consultar informações apenas pelos canais oficiais do Meu INSS ou pela Central 135;

Desconfiar de mensagens que prometem liberação rápida de dinheiro;

Não informar CPF, senha ou dados bancários por telefone;

Não fazer pagamentos para suposta liberação do 13º salário;

Evitar acessar links recebidos por WhatsApp ou SMS;

Confirmar qualquer informação diretamente nos canais oficiais do INSS.





Quem ainda tem dúvidas sobre o pagamento deve acompanhar o calendário oficial do INSS e consultar o extrato do benefício apenaspelos canais oficiais.