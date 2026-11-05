FreePik As variações foram calculadas sobre as médias publicadas pela ANP para 27 de setembro a 3 de outubro e 25 a 31 de outubro de 2026

O litro do diesel S10 passou de R$ 7,15 para R$ 7,47 em Goiás entre setembro e outubro de 2026, segundo a ValeCard. A alta de 4,49% foi a maior do país. Na média brasileira, o preço subiu 2,55% e chegou a R$ 7,52 por litro.

Pelos preços médios da pesquisa, 100 litros de S10 custavam cerca de R$ 32 a mais em Goiás em outubro do que em setembro. A ValeCard comparou os abastecimentos feitos de 1º a 26 de cada mês em sua rede de mais de 25 mil postos credenciados. O combustível encareceu em 23 das 27 unidades da Federação.

Mato Grosso teve a segunda maior alta (3,88%), seguido pelo Rio Grande do Sul (3,82%). Mesmo com o aumento, o litro nos postos gaúchos foi o mais barato da rede, a R$ 6,98. O Acre registrou o maior preço médio, R$ 8,28, mesmo após queda de 0,46%.

Raphael Bezerra Mato Grosso teve a segunda maior alta (3,88%), seguido pelo Rio Grande do Sul (3,82%). Mesmo com o aumento, o litro nos postos gaúchos foi o mais barato da rede, a R$ 6,98





Gasolina e etanol ficam mais baratos em Goiás

O preço da gasolina comum caiu 2,04% nos postos goianos da rede, de R$ 6,81 para R$ 6,67 por litro. Só o Distrito Federal teve queda maior (2,37%). Pernambuco registrou a maior alta (0,91%). Na média nacional, a gasolina recuou 0,29%, para R$ 6,75.

O etanol hidratado passou de R$ 4,33 para R$ 4,21 em Goiás, queda de 2,73%. No Brasil, o preço médio subiu 0,52%, para R$ 4,36 por litro.

Na última semana de outubro, Goiás teve o etanol mais barato

Entre 25 e 31 de outubro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) encontrou em Goiás o menor preço médio do etanol no país, R$ 3,87 por litro. Quatro semanas antes, entre 27 de setembro e 3 de outubro, a média goiana era de R$ 4,36. A queda de 11,24% foi a maior entre os estados. A gasolina comum também teve em Goiás o maior recuo no período, de R$ 6,69 para R$ 6,29 (5,98%).

O resultado para o diesel muda conforme o período e os postos pesquisados. A ValeCard compara 26 dias de abastecimentos em cada mês. Entre as duas semanas da ANP, o S10 caiu 0,55% em Goiás, de R$ 7,29 para R$ 7,25, enquanto o diesel comum (S500) subiu 2,23%, de R$ 6,72 para R$ 6,87. Roraima teve a maior alta nos dois tipos de diesel, de 6,11% no S10 e de 3,89% no S500.



