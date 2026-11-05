Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasi Lula (PT) e Dario Durigan

Um dia depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciar a manutenção da taxa básica de juros Selic em 13,75% ao ano, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, considera que o valor ainda é muito alto. Segundo ele, é preciso que haja condições para uma queda sustentável dessa taxa no país.

"É uma taxa de juros bastante alta, muito ruim para economia, para todos os setores, mesmo o setor financeiro, o setor produtivo. Nós precisamos fazer as medidas necessárias para que a gente dê as condições e, de maneira sustentável e estrutural, a taxa de juros diminua do Brasil", afirmou o ministro, em coletiva à imprensa nesta quinta-feira (5).

"O esforço que nós temos que fazer no governo Lula 4 é dar as condições corretas, estruturais, corretos estímulos para que a gente diminua a taxa de juros", acrescentou.

O ministro explicou que o governo continuará trabalhando para fechar as contas públicas com superávit, com os ajustes necessários.

"A gente nunca vai propor medidas que prejudiquem as pessoas mais pobres. Ao contrário, quando a gente vai fazendo ajustes graduais, vai implementando medidas olhando para corte de privilégio, a retomada de uma série de revisões de benefícios, revisões de gasto primário, a gente dá as condições para que o orçamento seja superavitário", disse.