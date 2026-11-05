Reprodução/IBGE Vagas são para atuar como Recenseador em uma das maiores operações de coleta de informações estatísticas do Brasil.

Nesta quinta-feira (05), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o edital de um novo concurso. São 27.279 vagas temporárias para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. As inscrições começam nesta sexta-feira (06) às 10h (horário de Brasília).



Remuneração, benefícios e jornada



O salário inicial previsto para atuar será de R$ 1741. Segundo o Instituto, essa remuneração pode chegar a R$ 2.629, de acordo com produtividade e benefícios. Além de benefícios como vale-alimentação de R$ 1.192, 13º salário e férias proporcionais, auxílio transporte e pré-escolar.



A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o pré-requisito de escolaridade é o Ensino Fundamental completo, segundo informações do edital. O contrato será de 6 meses com possibilidade de prorrogação conforme necessidade e calendário, por até quatro anos.



Inscrições e prova



Para se inscrever, os interessados deverão acessar o site oficial da Fundação Cesgranrio, preencher o requerimento de inscrição entre os dias 6 e 25 de novembro e efetuar o pagamento da taxa de R$ 70.



O processo seletivo terá modalidades de concorrência definidas por Ampla Concorrência (AC), Pessoas com Deficiência (PcD), Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ).

A prova será objetiva, valendo 60 pontos e incluirá 15 questões de língua portuguesa, 15 de matemática e 30 de conhecimentos técnicos. A data prevista para aplicação é 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h (horário de Brasília).

O que faz um Recenseador?

Os recenseadores são responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, realizar entrevistas e coletar dados que servirão de base para decisões sobre o desenvolvimento econômico e social do país.





