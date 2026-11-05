Divulgação Paraguai: entenda a crise no banco Ueno que levou à renúncia do presidente do Banco Central

O colapso que abalou as estruturas políticas e econômicas do Paraguai, em razão da crise do Banco Ueno , o que levou à renúncia do Presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta quinta-feira (05), tem no centro de sua gravidade uma instituição de crescimento relâmpago.



O Ueno Bank, maior banco digital do Paraguai, tem aproximadamente 3 milhões de clientes (cerca de 60% da população adulta do país).

Sua origem se dá em 1976 como Financiera El Comercio, sendo transformado em banco digital pelo Grupo Vázquez, em 2021. Posteriormente, em 2023, a instituição recebeu a autorização do Banco Central do Paraguai para operar como banco. Assim sendo, no ano seguinte, incorporou o Visión Banco.

A entidade atingiu um tamanho expressivo no sistema financeiro paraguaio ao gerenciar 17,31 trilhões de guaranis em depósitos, incluindo aproximadamente US$ 850 milhões em recursos públicos de fundos de pensão estatais, além de ocupar a liderança do mercado local com mais de 1 milhão de cartões de crédito ativos.

No entanto, no dia 2 de novembro de 2026, o Banco Central do Paraguai decretou intervenção federal na instituição devido a fraudes e empréstimos irregulares ligados aos proprietários. A crise levou ao bloqueio de recursos públicos e das economias de cidadãos e derrubou presidente do Banco Central. Houve a retenção de fundos públicos de aposentadoria destinados a milhares de trabalhadores.

Comunicado do Banco Ueno

Em comunicado oficial emitido pelo Banco Central do Paraguai, os clientes afetados foram avisados de que terá início o processo de pagamento da garantia aos depositantes do UENO BANK SA, conforme estabelecido por lei, sendo priorizados os depositantes que atenderem a todas as seguintes condições:

Eles aceitam depósitos de até 10.000.000 de garantias. Não possuo dívidas pendentes com a entidade. Ter uma conta ativa em outros bancos ou instituições financeiras do país. Nota importante: Se o total dos seus depósitos não ultrapassar ₲10.000.000, você receberá o valor total depositado.



Qual o impacto para o país?

O Banco Central Paraguaio informou que o Fundo de Garantia de Depósitos cobre até 75 salários mínimos (o equivalente a 228,3 milhões de guaranis) por depositante e por instituição; e que o colapso é um caso isolado.