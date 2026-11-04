



Agência Brasil Cartão do Bolsa Família

O início do mês de novembro de 2026 chegou com novos pagamentos para milhões de brasileiros. Entre os benefícios liberados neste período estão: Bolsa Família, Pé-de-Meia, INSS, BPC/Loas e o saque-aniversário do FGTS.

Bolsa Família:

Quem está inscrito no Bolsa Família começa a receber o benefício de novembro a partir do dia 16. Como ocorre todos os meses, os depósitos serão organizados de acordo com o último algarismo do Número de Identificação Social (NIS).

Este será o segundo mês de pagamentos com os valores reajustados pelo Governo. O aumento foi anunciado em 17 de setembro e elevou a quantia mínima do benefício de R$ 600 para R$ 691, além de ampliar os benefícios complementares.

Confira quando o dinheiro será liberado:

16/11: beneficiários com NIS final 1;

17/11: beneficiários com NIS final 2;

18/11: beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Já em dezembro, os pagamentos serão antecipados por conta das festas de final de ano. A previsão é que os depósitos aconteçam entre os dias 10 e 23.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para saber se está dentro dessa regra, é necessário somar toda a renda da família e dividir o valor pelo número de pessoas que moram na mesma residência. Se o resultado for de até R$ 218 por integrante, a família poderá se enquadrar no programa.

Leia também: Bolsa Família: como funciona o programa?



Além da renda, os beneficiários precisam cumprir algumas exigências, como:

Garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola;

Realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

Manter a carteira de vacinação atualizada.

Pé-de-Meia:

Os estudantes do ensino médio da rede pública que participam do Pé-de-Meia também terão dinheiro na conta em novembro.

O programa concede incentivo financeiro para ajudar os jovens a continuarem estudando e concluírem essa etapa da educação. Para garantir o benefício, é preciso cumprir regras como a frequência escolar mínina.

Conteúdo gerado por IA Novembro 2026: confira o calendário de pagamentos dos benefícios sociais

Os pagamentos serão feitos entre os dias 23 e 30 de novembro. A data depende do mês de nascimento do estudante.

Confira o calendário:

23 de novembro: estudantes nascidos em janeiro e fevereiro;

24 de novembro: nascidos em março e abril;

25 de novembro: nascidos em maio e junho;

26 de novembro: nascidos em julho e agosto;

27 de novembro: nascidos em setembro e outubro;

30 de novembro: nascidos em novembro e dezembro.

Quais são os valores pagos pelo Pé-de-Meia?

O valor recebido depende da modalidade de ensino e das condições cumpridas pelo estudante ao longo do ano.

No ensino médio regular, os pagamentos são divididos da seguinte forma:

Incentivo Matrícula: R$ 200, pagos uma vez por ano;

Incentivo Frequência: R$ 1.800 por ano, divididos em nove parcelas de R$ 200;

Incentivo Conclusão: R$ 1.000 por ano concluído, podendo chegar a R$ 3.000;

Incentivo Enem: R$ 200 para os estudantes que participarem do exame no último ano do ensino médio.





Já para quem estuda na Educação de Jovens e Adultos (EJA), os valores são:

Incentivo Matrícula: R$ 200 por ano;

Incentivo Frequência: até R$ 900 por semestre, divididos em quatro parcelas de R$ 225;

Incentivo Conclusão: até R$ 3.000 ao final do ensino médio;

Incentivo Enem: R$ 200, pagos em uma única parcela.

Leia também: Enem 2026: veja horários e o que levar para a prova



INSS:

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também precisam ficar atentos ao calendário de novembro.

Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam no dia 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro.

Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos começam em 1º de dezembro e terminam no dia 7.

A data de pagamento é definida pelo número final do benefício. Confira as datas para cada grupo.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/11;

Final 2: 25/11;

Final 3: 26/11;

Final 4: 27/11;

Final 5: 30/11;

Final 6: 01/12;

Final 7: 02/12;

Final 8: 03/12;

Final 9: 04/12;

Final 0: 07/12.





Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 01/12;

Finais 2 e 7: 02/12;

Finais 3 e 8: 03/12;

Finais 4 e 9: 04/12;

Finais 5 e 0: 07/12.

Quem recebe os pagamentos do INSS?

O calendário é para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem outros benefícios previdenciários ou assistenciais administrados pelo instituto.

É importante lembrar que a data não depende apenas do valor recebido. O número final do benefício também influencia no dia em que o dinheiro será depositado.

Leia também: INSS paga R$ 2,6 bi em valores atrasados; veja quem pode receber



BPC/Loas:

Outro benefício que segue o calendário do INSS é o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

O programa garante o pagamento mensal de um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios exigidos.

Conteúdo gerado por IA Bolsa Família: saiba como pedir desligamento para solicitar o BPC/Loas

Em novembro, os depósitos começam no dia 24 e seguem até 7 de dezembro. Assim como acontece com os demais pagamentos do INSS, a liberação é feita conforme o número final do benefício.

Leia também: INSS passa a avisar beneficiários do BPC pelo WhatsApp



Veja quando o dinheiro estará disponível:

Final 1: 24/11;

Final 2: 25/11;

Final 3: 26/11;

Final 4: 27/11;

Final 5: 30/11;

Final 6: 01/12;

Final 7: 02/12;

Final 8: 03/12;

Final 9: 04/12;

Final 0: 07/12.

Saque-aniversário do FGTS:

Reprodução O saque-aniversário do FGTS foi criado no governo Bolsonaro

Além dos benefícios sociais e previdenciários, novembro traz também pagamento para os trabalhadores que escolheram o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Quem nasceu neste mês e aderiu à modalidade já pode retirar uma parte do saldo disponível nas contas do fundo. O prazo para fazer o saque vai de 1º de novembro a 30 de dezembro de 2026.

Essa modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do dinheiro do FGTS uma vez por ano, sempre no mês do seu aniversário.

A adesão é opcional, quem não escolheu o saque-aniversário continua no modelo tradicional, chamado de saque-rescisão.

Calendário completo do saque-aniversário do FGTS em 2026

O período para retirar o dinheiro muda conforme o mês de nascimento. Confira todas as datas:

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2026; Fevereiro: de 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026; Março: de 3 de março a 29 de maio de 2026; Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2026; Maio: de 4 de maio a 31 de julho de 2026; Junho: de 1º de junho a 31 de agosto de 2026; Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2026; Agosto: de 3 de agosto a 30 de outubro de 2026; Setembro: de 1º de setembro a 30 de novembro de 2026; Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2026; Novembro: de 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027; Dezembro: de 1º de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027.

Quem pode receber o saque-aniversário em novembro?

Para ter acesso ao dinheiro neste mês, o trabalhador precisa atender a três condições:

Ter nascido em novembro;

Ter escolhido a modalidade de saque-aniversário;

Possuir saldo disponível em uma conta ativa ou inativa do FGTS.

Como consultar o número do NIS?

Depois de conferir as datas do Bolsa Família e dos outros benefícios, algumas pessoas podem ter dúvidas quanto ao número do NIS.s

Essa informação é importante porque, em programas como o Bolsa Família, o último número do NIS determina o dia em que o pagamento será realizado.

Existem várias formas de consultar o número, inclusive pelo celular.

Confira onde encontrar:

Cartão do Bolsa Família: o número do NIS aparece no próprio cartão;

Cartão Cidadão: também permite consultar o número;

Carteira de Trabalho Digital: o NIS aparece identificado como PIS/Pasep. Basta entrar no aplicativo com CPF e senha do Gov.br;

Meu CadÚnico: a consulta pode ser feita informando CPF e data de nascimento;

Caixa Tem: também é possível consultar informações do beneficiário.

Quem preferir pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0207 ou com o INSS pelo número 135.

Caso não consiga encontrar o número pelos aplicativos ou canais de atendimento, outra opção é procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo, levando os documentos pessoais.

Por isso, vale a pena consultar previamente o calendário do seu benefício.