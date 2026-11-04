Divulgação: Gerdau Gerdau demite 280 trabalhadores após anunciar fim da produção

A Gerdau demitiu 280 trabalhadores da unidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, após anunciar o fim da produção de aço na fábrica. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis e Região nesta terça-feira (3).

De acordo com o presidente do sindicato, Anderson Willian, outros 120 funcionários receberam propostas para trabalhar em unidades da empresa em outras cidades do Brasil. Antes dos desligamentos, a fábrica tinha em torno de 600 trabalhadores.

A decisão de encerrar a produção foi confirmada pela própria Gerdau, que apontou a perda de competitividade da unidade como principal motivo. Dentre os fatores citados estão os custos do minério de ferro, o aumento das importações de aço no Brasi l e as dificuldades para exportar.

Além dos funcionários que trabalham diretamente na fábrica, o encerramento das atividades também preocupa pequenos negócio s e prestadores de serviços que dependem da movimentação da empresa.

Fim da produção pode afetar mil trabalhadores

Segundo estimativa da Prefeitura de Divinópolis, cerca de mil pessoas, entre trabalhadores próprios e terceirizados, serão afetados por essa decisão. Esse número representa aproximadamente 7,4% dos empregos industriais da cidade.

Também há preocupação envolvendo os pequenos negócios que funcionam perto da fábrica. Conforme levantamento realizado pela Prefeitura, mais de 2 mil empresas estão localizadas nos bairros Interlagos e Porto Velho. Desse total, 93% são microempresas.

Fornecedores, transportadoras, comércios e prestadores de serviço s estão entre os setores que podem sentir os efeitos do encerramento da produção.

Gerdau explica decisão e cita perda de competitividade

Em nota ao iG, a Gerdau afirmou que decidiu encerrar a produção de aço em Divinópolis principalmente pela dificuldade de conseguir minério de ferro a preços competitivos. De acordo com a empresa, esse cenário tem pressionado os custos de produção.

A companhia destaca também o crescimento das importações de aço no Brasil e as condições desfavoráveis do mercado internacional, especialmente para as exportações, onde tinha importância para a unidade.

A empresa explica que a decisão faz parte de uma estratégia de reorganização das atividades no país, com a concentração da produção em unidades consideradas mais competitivas, eficientes e com maior nível tecnológico.

A Gerdau informa que decidiu encerrar a produção de aço em sua unidade de Divinópolis (MG). A decisão está relacionada, principalmente, à perda de competitividade da operação, em razão da ausência de fornecimento de minério de ferro a custos competitivos, fator que tem pressionado os custos de produção. Gerdau em nota ao iG













Sobre os trabalhadores afetados, a Gerdau informou que avalia alternativas para parte dos funcionários, incluindo transferências para outras unidades, cursos de qualificação técnica e workshops para ajudar na preparação para novas oportunidades de trabalho.

A Gerdau reafirma seu compromisso com uma atuação responsável e transparente, pautada pelo respeito às pessoas e pelo diálogo com colaboradores, representantes sindicais, poder público e demais partes interessadas. Gerdau em nota ao iG





Prefeitura prepara ações para reduzir impactos

Diante dos possíveis efeitos econômicos, a Prefeitura de Divinópolis informou que pretende lançar um programa para apoiar os trabalhadores e os negócios afetados.

A prefeita Janete Aparecida afirmou que a prioridade será acompanhar a situação dos funcionários e das empresas que dependem da fábrica. O município também pretende ampliar o diálogo com o setor produtivo para buscar alternativas e reduzir os prejuízos.

Outro ponto de atenção é a arrecadação da cidade. Conforme os estudos da Prefeitura, a unidade da Gerdau pode representar até 15% d os repasses de ICMS recebidos pelo município.

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Regional Centro-Oeste também lamentou o encerramento da produção de aço e destacou os possíveis impactos da decisão sobre trabalhadores, fornecedores e comerciantes da região.