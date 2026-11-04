Divulgação Banco Ueno vira alvo de investigação e provoca crise no Paraguai

A crise do banco digital Ueno, que tem em torno de 2,9 milhões de clientes no Paraguai, levou à renúncia de Carlos Carvallo da presidência do Banco Central do país, na terça-feira(03), e aumentou a pressão sobre o Governo de Santiago Peña.

A instituição enfrenta problemas financeiros e é investigada por possíveis irregularidades. Após ajustes em seus balanços, o índice de solvência do banco caiu para menos da metade do mínimo exigido por lei, indicando dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras.

Na segunda-feira (02), o Banco Central decidiu, por unanimidade, iniciar um processo de resolução do Ueno. A medida suspendeu as operações da instituição e deixou os depósitos dos clientes temporariamente indisponíveis, enquanto as autoridades definem como os valores serão devolvidos.

Em comunicado divulgado para a imprensa, o Banco Central afirmou que a medida busca resolver a situação do Ueno de forma organizada, proteger os clientes e evitar impactos sobre o sistema financeiro do país.

A instituição também destacou que o caso é pontual e não representa uma situação generalizada entre os bancos paraguaios. O órgão informou ainda que serão nomeados interventores para avaliar a situação patrimonial da instituição e acompanhar o processo.

Comunicado de prensa | Banco Central inicia el procedimiento de resolución de ueno bank Más información: https://t.co/JaRHobTPi4 https://t.co/BekBiTWifV — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 3, 2026





O Fundo de Garantia de Depósitos do Paraguai prevê cobertura de até 228,3 milhões de guaranis por cliente, em cada instituição financeira. O Ministério Público determinou também a prisão de oito dirigentes e ex-dirigentes ligados ao banco, incluindo o presidente da instituição, J uan Manuel Gustale, e o empresário Miguel Vázquez.

Esse caso também aumentou a pressão sobre o Governo de Santiago Peña. O presidente pediu a renúncia de Carlos Carvallo, que comandava o Banco Central e já tinha ocupado um cargo de direção no Ueno. Carvallo apresentou sua saída na data de ontem (03).

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Clientes ficam sem acesso ao dinheiro e fazem protestos

Com a suspensão temporaria das operações, clientes procuraram agências do Ueno para tentar movimentar suas contas, mas as portas estavam fechadas. Entre os afetados estão aposentados que recebem benefícios do Governo por meio do banco e que passaram a enfrentar dificuldades para acessar o próprio dinheiro.

A situação também levou clientes para as ruas de Assunção, capital do Paraguai. Registros publicados nas redes sociais mostram manifestações e confrontos entre participantes dos atos e policiais.

"Quiero mi dinero no en 15 días" Ahorristas están rodeando el local de Ueno BANK Villamorra https://t.co/DBXWrlH4ss — Fergo🌎 (@jfergo86) November 3, 2026





Durante os protestos, os manifestantes cobraram a devolução integral dos valores depositados na instituição. Também tiveram críticas ao presidente Santiago Peña, com pedidos para que ele seja responsabilizado pelo caso.

A preocupação aumentou porque o Ueno administrava cerca de US$ 850 milhões (R$ 4.682.225.000,00) em recursos públicos do Paraguai, incluindo valores do Instituto de Previdência Social (IPS) e de fundos de aposentadoria. A presença desse dinheiro na instituição trouxe dúvidas sobre como os recursos serão protegidos durante o processo de resolução.

Para tentar tranquilizar os clientes, Peña anunciou um acordo com líderes do Congresso para acelerar a votação de um projeto que permite utilizar o Fundo de Garantia de Depósitos na proteção dos correntistas.

O presidente também afirmou que essa medida deve ajudar a garantir a devolução de recursos públicos, incluindo valores mantidos pelo IPS e por outros fundos de previdência.

Ligações com o Governo aumentam pressão sobre Peña

Além desses problemas financeiros, o Ueno passou a ser questionado por suas relações com pessoas próximas ao Governo paraguaio. A ligação entre a instituição e integrantes da administração de Peña aumentou a repercussão política do caso.

Antes de assumir a presidência do Banco Central, Carlos Carvallo comandou uma instituição que deu origem ao Ueno. Por isso, parlamentares passaram a questionar sua atuação na fiscalização do banco, principalmente durante o período de crescimento da instituição.

Peña também teve ligação direta com o grupo controlador do banco. O presidente paraguaio foi acionista do Grupo Vázquez até março de 2025.

Outra informação que chama a atenção foi o volume de dinheiro público depositado no Ueno. No fim de junho, os valores chegaram a aproximadamente 5 trilhões de guaranis, o equivalente a US$ 869 milhões (R$ 4.770.462.400,00).

A oposição passou a cobrar explicações sobre a relação entre o banco e o Governo. A senadora Yolanda Paredes, defendeu a abertura de um processo de impeachment contra Peña. A proposta, no entanto, vem enfrentando dificuldades para avançar por causa da maioria Governista no Congresso.

Saída do presidente do Banco Central

A saída de Carvallo ocorreu em meio às críticas sobre a atuação do Banco Central na fiscalização do Ueno. Parlamentares questionaram principalmente como a instituição permitiu um crescimento acelerado do banco e a concentração de tantos recursos públicos em suas operações.

Um relatório apresentado sobre o caso também recebeu críticas. Parlamentares consideraram que o documento estava incompleto e não tinha todas as informações necessárias para esclarecer a situação da instituição.

Ao anunciar sua saída, Carvallo afirmou que permaneceria no cargo durante o processo de resolução do Ueno. Conforme ele, a decisão poderia ajudar a diminuir a pressão política sobre o Banco Central e permitir que a equipe técnica trabalhasse sem interferências externas.

O episódio também aumentou o debate sobre a fiscalização do sistema financeiro paraguaio e sobre a responsabilidade das autoridades na identificação de problemas em instituições que recebem grandes quantias de dinheiro público.

Crise também afeta o mercado financeiro

Os problemas do Ueno não ficaram restritos aos clientes e às autoridades paraguaias. A situação também chegou ao mercado financeiro e afetou a confiança dos investidores.

Os títulos em dólar do banco, com vencimento em 2031, perderam força, assim como os papéis da dívida pública do Paraguai. O movimento refletiu a preocupação do mercado com os possíveis efeitos da crise sobre a economia do país.

No mês passado, em outubro, a agência de classificação de risco Fitch colocou a perspectiva do banco em negativa. Entre os motivos apontados estão o crescimento acelerado da instituição e a presença de ativos intangíveis, que também passaram a ser observados pelos analistas.

Para tentar reforçar sua situação financeira, o Ueno anunciou um aumento de capital de US$ 100 milhões (R$ 548.870.000,00).

O banco começou como uma fintech local e cresceu rapidamente até se tornar uma instituição de médio porte no Paraguai. Sua expansão chamou atenção no mercado, mas com a crise levanta dúvidas sobre a fiscalização do setor financeiro e sobre a segurança dos recursos mantidos na instituição.

O caso também pode afetar a imagem do Paraguai entre investidores estrangeiros, inclusive brasileiros, que veem o país como uma opção para fazer negócios.