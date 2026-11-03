Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro

As expectativas do mercado financeiro para a economia brasileira pioraram. A previsão é de que a inflação, os juros e o dólar terminem 2026 em valores mais altos do que o esperado anteriormente. Já a estimativa de crescimento da economia caiu pela terceira semana seguida.

Os dados são do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. O relatório traz as projeções de instituições financeiras para indicadores importantes, como: inflação, dólar, juros e crescimento econômico.

No levantamento desta terça-feira (3), a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é um dos principais indicadores usados para acompanhar o desempenho da economia.

Para os próximos anos, o mercado também reduziu a expectativa de crescimento. Para o próximo ano de 2027, a previsão passou de 1,31% para 1,20%. Já em 2028, caiu de 1,81% para 1,80%. Para 2029, a estimativa continua em 2%.

Inflação deve continuar acima da meta

A previsão para a inflação também aumentou. De acordo com o Boletim Focus, o mercado espera que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, feche 2026 em 5,22%. Na semana passada, essa estimativa era de 5,19%.

Para os próximos anos, as projeções também subiram. Em 2027, a expectativa passou de 4,34% para 4,76%. Em 2028, foi de 3,75% para 4%. Já em 2029, aumentou de 3,51% para 3,98%.

Um dos fatores que ajudam a entender esse cenário é a variação dos preços dos produtos e serviços consumidos pela população.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prévia da inflação de outubro, medida pelo IPCA-15, ficou em 0,32%. Com esse resultado, o índice acumulou alta de 4,62% em 12 meses.

Mesmo com uma desaceleração em relação a setembro, quando a alta foi de 0,70%, alguns alimentos ficaram mais caros. Entre os produtos que registraram os maiores aumentos estão: tomate, cebola, batata-inglesa e o arroz.

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Por outro lado, a conta de luz ajudou a segurar a alta dos preços. Isso aconteceu após a adoção da bandeira tarifária verde no mês passado que não gera cobrança adicional pelo consumo de energia.

Juros continuam altos

Com a inflação ainda preocupando o mercado, a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, para o fim de 2026 passou de 13,25% para 13,50% ao ano. Atualmente, a taxa está em 13,75%.

A Selic é usada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação. Quando os juros aumentam, empréstimos, financiamentos e compras parceladas ficam mais caros. Sendo assim, as pessoas tendem a consumir menos, o que pode ajudar a diminuir a alta dos preços.

Porém por outro lado, juros elevados também podem dificultar o crescimento da economia, já que empresas e consumidores acabam gastando menos.

Para os próximos anos, o mercado também espera juros mais altos do que previa anteriormente. A projeção para 2027 passou de 11,75% para 12,50%. Em 2028, subiu de 10% para 11%. Já em 2029, a estimativa foi de 10% para 10,25%.

Previsão para o dólar também aumenta

Além da inflação e dos juros, o dólar também apresentou aumento na previsão para os próximos anos.

Conforme o Boletim Focus, a expectativa é que a moeda norte-americana termine 2026 cotada a R$ 5,34. Na semana anterior, a previsão era de R$ 5,05.

Valter Campanato/Agência Brasil Dólar passou a semana cotado na faixa de R$ 5,40

Para 2027, a estimativa passou de R$ 5,15 para R$ 5,40. Em 2028, subiu de R$ 5,20 para R$ 5,40. Já para 2029, a estimativa aumentou de R$ 5,28 para R$ 5,45.

A alta do dólar pode afetar diretamente os brasileiros, pois os produtos importados e itens que dependem de matérias-primas compradas no exterior podem ficar mais caros. Combustíveis e alguns alimentos também podem sofrer influência da valorização da moeda.



