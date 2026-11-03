Reprodução Mercado Bitcoin bloqueia US$ 11,2 milhões após ataque hacker

O Mercado Bitcoin informou que conseguiu bloquear cerca de US$ 11,2 milhões (R$ 63.373.747,36) em ativos após identificar um incidente de segurança na sua plataforma no feriado desta segunda-feira (2). A corretora afirmou que está trabalhando para recuperar os valores envolvidos e garantiu que os clientes não terão prejuízos financeiros.

De acordo com a última atualização da empresa, aproximadamente US$ 38 milhões (R$ 206.621.200,00) em ativos ainda estão envolvidos no caso. Para ampliar a recuperação, o Mercado Bitcoin conta com o apoio de empresas e parceiros do setor de criptomoedas, como: Tether, Circle, BRL1, Paxos e Chainalysis.

A companhia informa também que já identificou outros valores que podem ser bloqueados e continua trabalhando para impedir novas movimentações desses ativos.

Neste momento o valor dos ativos envolvidos é de cerca de US$ 38 milhões. Em ação rápida com a comunidade cripto e parceiros estratégicos - incluindo Tether, Circle, Paxos, BRL1 e Chainalysis, já bloqueamos US$ 11 milhões. Outros valores passíveis de bloqueio já foram identificados e a contenção continua. A retomada dos serviços ocorrerá assim que houver condições plenas de segurança, e os prazos serão informados exclusivamente por meio dos nossos canais oficiais. — Mercado Bitcoin (@MercadoBitcoin) November 2, 2026





Empresas do setor ajudam na recuperação dos valores

A recuperação dos recursos conta com a participação de empresas especializadas em rastreamento e segurança de criptomoedas.

Como exemplos, a Chainalysis, informou que participou das ações para conter o ataque e ajudou a bloquear quase US$ 10 milhões ( R$ 54.378.500,00) em ativos. A empresa também identificou movimentações relacionadas ao incidente em diferentes redes de blockchain.

A Tether, emissora da stablecoin USDT, também participou das medidas de contenção, realizando o congelamento de valores relacionados ao ataque.

Além das tentativas de recuperação, o Mercado Bitcoin afirmou que vai cobrir os prejuízos causados pelo incidente. Com isso, a empresa reforça que os clientes não perderão nada, mesmo diante dos valores envolvidos ataque.

Plataforma foi suspensa após identificação do problema

Assim que identificou o incidente, o Mercado Bitcoin acionou seus protocolos de segurança e governança, além de comunicar as autoridades competentes.

Como medida preventiva, a plataforma teve seus serviços temporariamente suspensos. Essa decisão foi tomada para proteger os ativos dos clientes e garantir que as operações só fossem retomadas quando tivessem em condições seguras.

Até a última atualização, a empresa ainda não tinha uma previsão para a normalização dos serviços. Novas informações, segundo a corretora, serão compartilhadas pelos canais oficiais.

O Mercado Bitcoin alertou também seus usuários sobre possíveis tentativas de golpes durante esse período. A orientação é não compartilhar senhas, códigos de verificação ou frases de recuperação. A empresa reforçou que não solicita esses dados por telefone, WhatsApp ou links enviados aos clientes.

Ataque à Binance também teve saques

O caso do Mercado Bitcoin acontece em meio a outro episódio de grande repercussão no mercado de criptomoedas. A Binance, uma das maiores corretoras do mundo, os clientes retiraram cerca de US$ 4,72 bilhões ( R$ 25,96 bilhões) após sua plataforma retomar suas operações, que tinhasido suspensas por aproximadamente 48 horas devido a um ataque hacker.

Entenda aqui: Binance sofre mega-ataque hacker de US$ 6,3 bilhões



Conforme informações divulgadas pela Reuters na segunda-feira (2), o ataque resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões (R$ 34,26 bilhões) em criptomoedas. Apesar do volume expressivo de saques, a Binance afirmou que as retiradas representam cerca de 2,8% dos ativos mantidos na plataforma.

Segundo analistas ouvidos pela agência, esse percentual indica que a confiança dos clientes foi relativamente preservada, apesar da preocupação provocada pelo ataque.

A corretora também informou que está cobrindo os prejuízos com recursos próprios, utilizando reservas corporativas, fundo de seguro e valores destinados a situações de segurança.

O FBI atribuiu o ataque a um grupo ligado na Coreia do Norte. Já a empresa de análise de blockchain TRM Labs afirmou que hackers relacionados ao país roubaram US$ 7,4 bilhões ( R$ 40,23 bilhões) em 2026.

Ataques aumentam preocupação no mercado de criptomoedas

Os dois episódios colocaram novamente em discussão a segurança das corretoras e os riscos de manter recursos em plataformas centralizadas.

Além desses casos com o Mercado Bitcoin e a Binance, episódios anteriores também mostram como ataques e problemas financeiros podem provocar grandes movimentações de recursos. Em dezembro de 2022, a Binance registrou cerca de US$ 6 bilhões ( R$ 33 bilhões) em saques líquidos em 72 horas após o colapso da corretora FTX.

Já no ano de 2023, aproximadamente US$ 7 bilhões (R$ 38,059 bilhões) foram retirados da stablecoin USDC, da Circle, em uma semana após a quebra do Silicon Valley Bank.

Essa sequência de acontecimentos aumenta a atenção dos investidores sobre a proteção dos ativos digitais e a capacidade das empresas de responder rapidamente a incidentes de segurança.

Bitcoin recua

Em meio às notícias envolvendo as corretoras, o Bitcoin também apresentava queda na segunda-feira (2).

Às 9h de hoje (03) a criptomoeda era negociada a US$ 76.996,00, aproximadamente R$ 418.688,85, com recuo de 1% nas últimas 24 horas.

Durante esse período, o ativo estava oscilando entre US$ 76.303,00 (R$ 414.889,93) e US$ 78.120,00 ( R$ 424.811,09). O volume negociado chegou a US$ 27,34 bilhões ( R$ 148.729.600,00), enquanto sua capitalização de mercado ficou em torno de US$ 1,55 trilhão (R$ 8,43 trilhões).

Neste momento, o Bitcoin também estava 38,9% abaixo de sua máxima histórica, registrada em US$ 126.080,00 (R$ 685.547,39).



