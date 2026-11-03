Reprodução/Comsefaz Simples Nacional

Micro e pequenas empresas que fizeram escolhas sobre o pagamento dos novos tributos da reforma tributária terão a oportunidade de voltar atrás a partir desta terça-feira (3). O prazo para cancelar a opção pelo regime regular do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), ou pelo Simples Nacional, vai até 20 de dezembro.

De acordo com as regras divulgadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), se realizar o cancelamento o mesmo não poderá ser desfeito. Sendo assim, empresários precisam avaliar com atenção qual modelo faz mais sentido para o negócio antes de tomar uma decisão que será definitiva.

Com a reforma tributária, as empresas poderão escolher entre duas formas de recolher os novos impostos: manter o IBS e a CBS dentro da guia única do Simples Nacional ou pagar os tributos de maneiras separadas, pelo chamado regime regular.

Escolher o regime regular para o IBS e a CBS não significa que irá sair do Simples Nacional. A empresa continuará no modelo simplificado para pagar os demais tributos, mas terá que calcular e recolher os dois novos impostos de maneira separada .

Entenda a diferença entre as opções

A principal diferença entre os modelos está na maneira de pagamento dos impostos e na possibilidade de aproveitar créditos tributários.

Quem mantiver o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional continuará pagando os tributos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O valor será calculado com base em um percentual sobre o faturamento da empresa, seguindo o funcionamento do regime simplificado.

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Já quem escolher o regime regular deve calcular e pagar o IBS e a CBS separadamente. Em compensação, poderá aproveitar créditos tributários gerados nas compras e permitir que seus clientes também utilizem créditos maiores sobre os produtos e serviços adquiridos, conforme as regras.

Essa diferença pode pesar principalmente para empresas que vendem para outras empresas, já que os compradores podem considerar a possibilidade de aproveitar créditos na hora de escolher seus fornecedores.

No regime regular, a empresa pode permitir que seus clientes aproveitem créditos integrais de IBS e CBS sobre as compras realizadas, de acordo com as regras do novo sistema. Já no Simples Nacional, o crédito disponível para o comprador tende a ser menor.

Qual modelo vale mais a pena para cada empresa?

A escolha depende de fatores como o tipo de cliente atendido, o faturamento, a margem de lucro e os custos envolvidos na operação.

Empresas que vendem principalmente para outras podem ver vantagens no regime regular, por conta da possibilidade de gerar créditos tributários maiores para seus clientes. Isso pode tornar seus produtos e serviços mais competitivos no mercado.

Porém, negócios que vendem diretamente para o consumidor final podem não sentir tanto com essa diferença, já que esse público geralmente não aproveita créditos tributários da mesma forma.

É preciso também considerar que o regime regular exige mais controle fiscal. Como o IBS e a CBS serão calculados e pagos separadamente, a empresa poderá ter mais trabalho administrativo e custos maiores com serviços contábeis.

Por isso, compare a melhor opção antes de fazer sua escolha.

Por quanto tempo a escolha será válida?

A opção feita em outubro terá validade de 6 meses, entre janeiro e junho do próximo ano. Depois desse período, as empresas poderão escolher novamente como desejam recolher o IBS e a CBS no segundo semestre.

Para isso, será necessário realizar uma nova opção entre os dias 1º e 31 de março de 2027.

Essas datas para desistência variam também conforme o período da escolha. Quem escolheu o regime regular em setembro ou outubro poderá cancelar a decisão até o dia 30 desse mês. Já para as escolhas feitas em março de 2027, o prazo para cancelamento será até 31 de maio do mesmo ano.

Prazo para entrar no Simples Nacional também mudou

Além das mudanças relacionadas ao IBS e à CBS, o calendário de adesão ao Simples Nacional também passou por alterações.

Empresas que ainda não fazem parte do regime e pretendem ingressar em 2027 tiveram até 15 de outubro de 2026 para apresentar o pedido. Se a solicitação for aprovada, a entrada no Simples será válida a partir de 1º de janeiro de 2027.

No caso de quem solicitou a adesão também poderá desistir até 30 de novembro. Caso seja negado por alguma pendência, a empresa terá 30 dias para normalizar a situação e tentar garantir sua entrada no regime.

Já os negócios que fazem parte do Simples Nacional e não foram excluídos continuarão automaticamente no sistema. Com isso, não será necessário apresentar um novo pedido.

Calendário do Simples Nacional

Até 15 de outubro de 2026: prazo para pedir adesão ou retorno ao Simples Nacional em 2027;

Até 30 de outubro de 2026: prazo para regularizar dívidas ou pendências que levaram ao indeferimento do pedido de adesão;

Até 30 de outubro de 2026: prazo para as empresas do Simples optarem pelo regime regular de IBS e CBS no primeiro semestre de 2027;

De 3 de novembro a 20 de dezembro de 2026: período para cancelar qualquer uma das duas opções;

1º de janeiro de 2027: as escolhas passam a valer.

Como ficam as empresas abertas no fim de 2026?

As empresas que solicitarem a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) entre os dias 1º de outubro e 31 de dezembro de 2026 terão regras específicas.

Nesses casos, a escolha pelo Simples Nacional feita durante a abertura valerá para o resto desse ano e também para todo o ano de 2027.

Se o empreendedor também optar pelo regime regular para pagar o IBS e a CBS no momento da abertura, essa escolha começará a valer em janeiro.

Mas o que são IBS e CBS?

As mudanças fazem parte da reforma tributária, que prevê a substituição de impostos atuais por novos tributos sobre o consumo. Entre eles estão o IBS e a CBS.

A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) será um imposto federal que substituirá o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Sua administração ficará sob responsabilidade da Receita Federal.

Já o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) substituirá dois tributos: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS), cobrado pelos estados, e o Imposto sobre Serviços (ISS), de responsabilidade dos municípios.

A administração do IBS ficará com um comitê formado por representantes dos e stados e dos municípios.

E como fica a situação dos MEIs?

Os microempreendedores individuais (MEIs) será diferente. Eles não poderão escolher entre recolher o IBS e a CBS pelo Simples Nacional ou pelo regime regular.

Isso porque os MEIs continuarão seguindo as regras do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei), que estabelece o pagamento de valores fixos por mês.

O calendário de adesão ao Simples Nacional também não irá mudar para essa categoria. A opção pelo Simei continuará sendo feita em janeiro, até o último dia útil do mês.

Apesar disso, terá alterações na emissão de notas fiscais. Para a prestação de serviços, continuará sendo utilizada a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) de padrão nacional.

Já nas vendas de mercadorias e em algumas atividades de transporte, as novas regras preveem o uso preferencial da Nota Fiscal Fácil (NFF).



