Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasi Lula (PT) e Dario Durigan

O Governo Federal deve enviar na data de hoje (3) para o Congresso Nacional uma proposta que define as alíquotas do Imposto Seletivo, mas conhecido popularmente como “imposto do pecado”. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que também informou que vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversar sobre o assunto antes do envio da medida.

Criado pela reforma tributária, o Imposto Seletivo foi pensado para aumentar os impostos sobre produtos que podem fazer mal à saúde ou ao meio ambiente.

A previsão inicial era que o novo imposto começasse a ser cobrado em janeiro do próximo ano. Porém isso deve acontecer apenas em fevereiro, por causa de uma regra chamada noventena, que exige um intervalo de 90 dias entre a publicação da medida e o início da cobrança.

Governo quer manter cobrança do IPI em janeiro

Com o adiamento do novo imposto, o Governo busca uma forma de evitar que os setores envolvidos tenham mudanças na quantidade de impostos que pagam durante esse período.

Para isso, o ministro Dario Durigan afirmou que chegou a um acordo com representantes das empresas afetadas. A ideia é continuar cobrando o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) durante o mês de janeiro de 2027 e começar a cobrar o Imposto Seletivo em fevereiro.

O acordo envolve setores como os de bebidas alcoólicas, cigarros, automóveis e mineração. Conforme o ministro, a intenção é manter o mesmo nível de cobrança que já existe atualmente, sem aumentar a carga tributária durante a mudança de um imposto para o outro.

Isso será necessário porque, em 2027, o IPI terá sua alíquota zerada para quase todos os produtos. Algumas exceções serão mantidas, principalmente para proteger a competitividade das empresas da Zona Franca de Manaus.

A proposta do Governo é que a cobrança do IPI continue apenas durante o mês de janeiro para os setores que passarão a pagar o Imposto Seletivo.

Mudanças nas alíquotas ainda poderão ser discutidas

O acordo inicial prevê que o Imposto Seletivo tenha uma cobrança equivalente à que já existe atualmente pelo IPI. Essa condição deve continuar até o final de 2027.

Durante esse tempo, o Governo e o Congresso poderão discutir possíveis mudanças nos valores das alíquotas. O objetivo é fazer com que o imposto cumpra sua principal função: desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente.

Durigan também comentou sobre a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), outro imposto criado pela reforma tributária e que será cobrado sobre o consumo.

O ministro negou que a demora para definir as alíquotas do Imposto Seletivo tenha provocado um aumento na cobrança da CBS, cuja alíquota foi estimada em 11,3% pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

De acordo com ele, a reforma também vai ajudar os consumidores a entender melhor quanto estão pagando de imposto ao comprar produtos e serviços.

Agora a gente vai passar a ter o valor transparente, destacado, de qual é a tributação sobre o consumo no país. Dario Durigan em conversa com jornalistas nesta terça-feira (3).

Governo espera arrecadar R$ 41,9 bilhões com o novo imposto

Além dessas mudanças em cobrança de impostos, o Imposto Seletivo também deve representar uma arrecadação importante para os cofres públicos.

De acordo com a proposta de Orçamento de 202 7, o Ministério do Planejamento e Orçamento estima arrecadar cerca de R$ 41,9 bilhões com o novo tributo ao longo do ano. Isso representa uma média de em torno de R$ 3,5 bilhões por mês.

Como a cobrança deve começar apenas em fevereiro, o Governo deixará de arrecadar o valor previsto para janeiro. Por isso, a manutenção temporária do IPI também ajuda a evitar que a cobrança seja interrompida durante esse período.

Veja quais produtos terão cobrança do Imposto Seletivo

O novo imposto será aplicado a diferentes produtos e serviços. Confira quais estão previstos: