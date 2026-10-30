Imagem: Divulgação Nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 2027 depende de autorização orçamentária do Congresso Nacional

Uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) pode ser realizada em 2027, caso seja aprovada na proposta de orçamento enviada ao Congresso Nacional, enviada no fim de agosto. Se confirmado, o certame deve oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas no serviço público federal, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“Como sempre informamos, a realização de um novo CPNU em 2027 está condicionada à aprovação do PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual] e do espaço fiscal para novas vagas que será aprovado pelo Congresso Nacional”, informou a pasta em nota divulgada em uma matéria do g1.

Meta é tornar o CPNU uma seleção permanente

O objetivo do governo federal é consolidar o formato como uma política pública contínua de recomposição do funcionalismo público, voltada à modernização e à democratização do acesso às vagas federais.





"Dessa forma, a ideia é que o CPNU se consolide como um processo permanente de seleção de servidores, com edições realizadas em ciclos regulares, idealmente a cada dois anos, de forma a garantir planejamento, recomposição gradual da força de trabalho e maior previsibilidade para os candidatos e para os órgãos públicos", destacou a pasta.

O modelo também despertou interesse de governos estaduais e prefeituras, o que abre margem para parcerias com entes federados para a realização de certames conjuntos em larga escala nos próximos anos.