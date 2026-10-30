Gerada por IA Confira modelos de celulares que ficarão sem WhatsApp em 2026

O WhatsApp tem ganhado grande espaço na relação entre consumidores e empresas, especialmente com a chegada da Black Friday. Conforme uma pesquisa da Sinch, empresa global de comunicação em nuvem, 68,6% dos brasileiros preferem utilizar o aplicativo para receber informações sobre pedidos e entregas. Já 52,9% tem interesse em receber ofertas e promoções pela plataforma.

Os números mostram que o aplicativo pode estar presente em diferentes etapas da compra, desde a busca por ofertas até o acompanhamento da entrega. Para as empresas, isso representa uma oportunidade de se aproximar dos clientes, desde que as mensagens sejam úteis e enviadas no momento certo.

O WhatsApp faz parte da rotina do brasileiro e essa familiaridade se reflete na relação com as marcas. Os dados mostram interesse tanto por ofertas quanto por informações relacionadas à compra. Para as empresas, isso exige entender o contexto de cada interação e entregar uma comunicação que tenha utilidade naquele momento. Mario Marchetti, CEO Latam da Sinch.

Comunicação que continua após a compra

Embora mais da metade dos entrevistados querem receber promoções pelo WhatsApp, o interesse é ainda maior quando é sobre as informações sobre pedidos e entregas. Essa preferência mostra que o contato com o consumidor não termina quando o pagamento é aprovado.

Conteúdo gerado por IA Brasileiros preferem WhatsApp para acompanhar Black Friday

Mensagens de confirmação, avisos de envio, previsões de entrega e notificações sobre possíveis mudanças ajudam o cliente a acompanhar cada etapa da compra. Durante a Black Friday, quando o volume de pedidos costuma aumentar, esse tipo de comunicação também pode diminuir dúvidas e tornar a experiência mais tranquila.

O interesse dos consumidores pelo aplicativo, no entanto, não significa que qualquer mensagem será bem recebida. Para conquistar a atenção do público, as marcas precisam considerar as necessidades de cada cliente e evitar o envio excessivo de conteúdos sem relevância.

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Uma promoção relacionada aos interesses do consumidor pode ajudar na decisão de compra. Da mesma forma, uma resposta rápida a uma dúvida ou uma atualização sobre a entrega pode melhorar o atendimento. Por outro lado, mensagens fora de contexto podem gerar incômodo e prejudicar a relação com a empresa.

O desafio é usar o canal com contexto. Uma mensagem relevante pode ajudar uma pessoa a decidir uma compra ou resolver uma dúvida. Uma comunicação desconectada daquele momento pode gerar o efeito contrário. Mario Marchetti, CEO Latam da Sinch.

WhatsApp como parte da experiência de compra

Além de enviar as ofertas e atualizações do pedido, também permite que as empresas mantenham uma conversa com os consumidores em um único canal. Assim, o cliente pode tirar suas dúvidas, consultar informações sobre um pedido e interagir com a marca sem precisar recorrer a diferentes meios de atendimento.

Para que isso funcione, é importante que integre o WhatsApp aos sistemas utilizados pela empresa. Assim, as equipes conseguem acessar informações sobre respectivos clientes, compras e entregas e oferecer respostas mais rápidas e adequadas a cada situação.

Na avaliação de Marchetti, essa integração ganha ainda mais importância durante a Black Friday, período em que as empresas precisam lidar com um grande volume de pedidos e interações.

Em uma data com grande volume de interações, estar no WhatsApp é apenas o primeiro passo. A empresa precisa conseguir reconhecer o consumidor, entender o contexto e dar continuidade à conversa. O valor do canal está na capacidade de tornar a comunicação mais simples e útil ao longo da jornada de compra. Mario Marchetti, CEO Latam da Sinch.

Sobre a pesquisa

A pesquisa online foi realizada pela Sinch em 2026 e ouviu 2.501 consumidores de oito países: Estados Unidos (698 participantes), Austrália (351), Brasil (350), Reino Unido (252), França (225), Alemanha (225), México (200) e Espanha (200).

O levantamento continua o estudo realizado pela empresa durante a temporada de Black Friday e Cyber Monday (BFCM) de 2025. Na edição anterior, Índia e Canadá também fizeram parte da amostra, mas não foram incluídos na pesquisa de 2026. Os dados completos por país estão disponíveis mediante solicitação.