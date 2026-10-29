Reprodução: Freepik ICMS dos combustíveis aumenta; veja os novos valores para 2027

Os estados e o Distrito Federal aprovaram o aumento do ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Os novos valores entram em vigor em 1º de fevereiro de 2027 e podem pressionar os gastos dos consumidores.

O diesel terá o maior reajuste, de 11,1%. O imposto passará de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro. A mudança pode aumentar os custos do transporte de mercadorias e, assim influenciar os preços de alimentos e outros produtos.

Na gasolina, o ICMS subirá 4,5%, passando de R$ 1,57 para R$ 1,64 por litro. Já no gás de cozinha (GLP), o valor aumentará 4,8%, de R$ 1,47 para R$ 1,54 por quilo. Os reajustes podem pesar no orçamento de motoristas e famílias, mas o impacto nos preços finais dependerá de como o mercado repassará os aumentos.

Veja como ficam os valores:

Conteúdo gerado por IA Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros; veja os novos valores





A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) na terça-feira (27) e oficializada por meio de dois convênios publicados no Diário Oficial da União na data de ontem (28).

O reajuste ocorre em meio às oscilações dos preços internacionais do petróleo, que também influenciam o mercado brasileiro. Apesar do aumento do imposto, ainda não é possível determinar quanto os consumidores pagarão a mais, já que o valor final depende dos repasses feitos por produtores, distribuidores e revendedores.

Por que o imposto vai aumentar?

O reajuste segue uma regra criada em 2022, que mudou a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Hoje em dia, o imposto tem um valor fixo por litro ou quilo, em vez de variar de acordo com o preço de venda.

Para definir os novos valores, os estados compararam os preços médios dos combustíveis entre fevereiro e setembro de 2026 com os do mesmo período do ano passado em 2025. Os dados usados no cálculo são divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), a atualização continua com as regras previstas na legislação. Os estados também acompanham as mudanças nos preços internacionais do petróleo e avaliam a possibilidade de antecipar uma nova atualização do imposto sobre o diesel.

Aumento pode chegar ao preço dos alimentos

Gerado por IA Os principais problemas relatados são produtos estragados

O reajuste do diesel preocupa porque o combustível é muito utilizado por caminhões que transportam alimentos, roupas, eletrodomésticos e outros produtos pelo país.

Com ele mais alto, o custo do combustível pode aumentar e deixar o transporte de mercadorias mais caro. Caso esse gasto seja repassado pelas empresas, o comprador também poderá sentir a diferença na hora das compras.

Já a gasolina, pode pesar mais no orçamento de quem usa o carro todos os dias, principalmente para trabalhar.

E o gás de cozinha é uma despesa essencial para muitas famílias, e qualquer aumento pode dificultar ainda mais o equilíbrio das contas de casa.

Gasolina e diesel vão ficar mais caros nos postos?

Apesar da medida ter sido aprovada, ainda não é possível saber quanto os consumidores pagarão a mais nos postos ou na compra do botijão.

Isso porque o preço final irá depender de outros fatores, como os custos de transporte, distribuição e revenda, além dos valores cobrados pelos fornecedores. As decisões comerciais da Petrobras e de outras empresas também influenciam com os preços da gasolina e do diesel.

Governo tenta reduzir os impactos no preço do diesel

Enquanto os estados aprovam o aumento do imposto, o Governo Federal mantém medidas para tentar diminuir a pressão sobre os preços dos combustíveis.

Nesta terça-feira (27), foi anunciada a prorrogação, por mais 30 dias, de uma ajuda financeira de R$ 2,12 por litro de diese l rodoviário para produtores e importadores habilitados. Essa medida busca amenizar os custos do combustível no mercado brasileiro.

Esse mês de outubro, o Governo também anunciou medidas temporárias para reduzir os tributos federais sobre a gasolina.

Essas ações são diferentes do ICMS, que é cobrado pelos estados e pelo Distrito Federa l. Por isso, mesmo com as medidas do Governo Federal, ainda existe a possibilidade de os consumidores sentirem os efeitos do aumento aprovado.

O que muda para o consumidor?

Os novos valores do ICMS começam a valer em 1º de fevereiro de 2027. Até lá, os preços ainda podem mudar de acordo com as condições do mercado.

Mesmo sem saber quanto do aumento chegará nas bombas e ao botijão, a mudança merece atenção, já que os combustíveis estão ligados a despesas comuns do dia a dia.