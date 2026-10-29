Foto: PH Lopes A cada quatro domingos trabalhados, o funcionário tem direito à folga no quinto domingo

O Hopi Hari, parque temático instalado em Vinhedo, está com oportunidades de emprego para moradores de nove cidades da região de Campinas. As vagas são destinadas às funções de Atendente de Atrações e Atendente de Lanchonete, ambas sem exigência de experiência profissional anterior.

A seleção contempla candidatos de Campinas, Jundiaí, Várzea Paulista, Francisco Morato, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Hortolândia e Sumaré.

Para participar, os interessados precisam atender aos requisitos de escolaridade de cada função e encaminhar o currículo pelos canais disponibilizados pelo parque.

As oportunidades incluem benefícios como transporte fretado, alimentação no local, cesta básica ou vale-alimentação, seguro de vida e passaporte anual para até quatro convidados.

Vagas contemplam atrações e lanchonetes

A função de Atendente de Atrações envolve atividades relacionadas à operação dos brinquedos e ao atendimento dos visitantes.

Entre as responsabilidades estão a conferência das travas de segurança, organização das filas e acompanhamento do embarque e desembarque do público.

O profissional também participa da higienização dos equipamentos e deve seguir os procedimentos de segurança estabelecidos pelo parque. Para concorrer à vaga, é necessário ter ensino médio completo.

Já o cargo de Atendente de Lanchonete integra a área de Alimentos e Bebidas. As atividades incluem atendimento ao cliente, operação de equipamentos dos pontos de venda, trabalho no caixa e manipulação de alimentos para o preparo de lanches e outros pratos.

Nesse caso, o requisito mínimo é o ensino fundamental completo.

Foto: PH Lopes A cada quatro domingos trabalhados, o funcionário tem direito à folga no quinto domingo









Escala de trabalho inclui folgas aos domingos

As duas funções seguem escala de trabalho 5x2, com jornadas organizadas de quarta-feira a domingo ou de quinta-feira a segunda-feira.

A cada quatro domingos trabalhados, o funcionário tem direito à folga no quinto domingo. Os horários também variam conforme o calendário de funcionamento do parque.

Nos dias em que o Hopi Hari permanece fechado ao público, a jornada é das 7h50 às 17h38. Já nos dias de operação, o expediente ocorre das 10h30 às 20h15.





Benefícios incluem passaporte para convidados

Além da remuneração, o pacote de benefícios reúne opções de transporte fretado ou vale-transporte, alimentação no local, cesta básica ou vale-alimentação e seguro de vida.

Os colaboradores também têm acesso a programas de saúde e bem-estar, com apoio terapêutico no ambiente de trabalho, convênio gratuito com o Sesc e descontos em produtos comercializados pelo parque.

Outro benefício é o passaporte anual, que permite levar até quatro convidados. Após o período de experiência, os funcionários também passam a contar com convênio odontológico e acesso a uma cooperativa de crédito.

O parque oferece ainda descontos exclusivos em cursos da Faculdade Anhanguera, nas modalidades presencial, a distância (EAD) e semipresencial.

Como se candidatar às vagas

Os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]. Outra opção é entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99996-1594 para obter informações sobre o processo seletivo.