Reprodução Amazon anuncia novos cortes de empregos, principalmente na área de varejo

A Amazon anunciou, na quarta-feira (28), o corte de aproximadamente 250 funcionarios em sua divisão de dispositivos e serviços. A nova rodada de demissões acontece poucas semanas depois de a multinacional eliminar cerca de 1.000 vagas no setor varejista.

Os desligamentos atingem principalmente profissionais que trabalham com desenvolvimento de software. De acordo com a empresa, essa decisão faz parte de uma reorganização interna, que busca tornar as operações mais eficientes e adequar as equipes aos planos de desenvolvimento de produtos.

A medida chama a atenção por ocorrer após a companhia apresentar novos produtos, incluindo modelos de leitores digitais Kindle e tablets. Apesar disso, a Amazon decidiu mesmo assim reduzir o número de funcionários da divisão responsável por esses dispositivos.

Empresa afirma que cortes fazem parte de uma reorganização

Em declaração ao jornal Reuters, um porta-voz da Amazon confirmou a redução de cargos, mas não deu detalhes sobre os profissionais afetados. Segundo ele, a mudança tem como objetivo melhorar o funcionamento das equipes e alinhar o trabalho às prioridades da companhia.

Os colaboradores foram comunicados sobre as demissões por meio de mensagens de texto e e-mails enviados durante a madrugada de quarta-feira. Esse tipo de comunicação já foi utilizado pela empresa em outros processos de desligamento.

Uma das mensagens, obtida pela Reuters, foi enviada por Cherie Robinson, vice-presidente de recursos humanos da divisão de dispositivos e serviços. Na mensagem, ela explicou que a empresa realizou uma revisão completa da estrutura da área antes de decidir pela redução de postos de trabalho.

Amazon já tinha anunciado outros cortes

Essa nova rodada de demissões soma a outro corte anunciado no início do mês de outubro, quando a Amazon eliminou aproximadamente 1.000 vagas em sua divisão de varejo.

Divulgação/Amazon Empregos na Amazon

Com esses dois anúncios, a empresa chega a cerca de 1.250 postos de trabalho eliminados nas áreas mencionadas. O número considera apenas os cortes divulgados nessas duas divisões e não representa, necessariamente, o total de demissões realizadas pela multinacional em todas as suas operações.

Além das mudanças na estrutura de funcionários, a Amazon também vem se preparando para divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre. A apresentação está prevista para depois do fechamento do mercado nesta quinta-feira (29).

Com a divulgação pode haver mais informações sobre o desempenho da companhia em um período marcado por lançamentos de produtos e mudanças na organização de suas equipes.