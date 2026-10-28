Divulgação shopee

De olho no aumento das compras de fim de ano, a Shopee, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico (marketplaces) do país, está ampliando sua operação logística para atender às demandas da Black Friday, do Natal e de outras campanhas promocionais. Além dos investimentos em infraestrutura, a empresa prepara uma série de ofertas, cupons de desconto e conteúdos digitais para atrair consumidores durante o período.

O anúncio da expansão foi realizado nesta terça-feira (27). As novas unidades estão localizadas nas regiões metropolitanas de Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Blumenau (SC). Além disso, a empresa triplicou a área operacional do centro de distribuição de Piracicaba (SP).

Juntas, as quatro novas unidades têm capacidade para processar até 2,4 milhões de pedidos por dia. Com a ampliação, a Shopee busca preparar sua operação para a temporada de compras, que começa a ganhar força em novembro, com o 11/11, e segue com a Black Friday e o 12/12 e em seguida no Natal, data de maior movimentação.

A campanha promocional começa nesta quarta-feira (28) e terá cerca de R$ 50 milhões em cupons de desconto durante o período, segundo informações divulgadas pela empresa. As ofertas incluem descontos de até 50% e cupons de até R$ 100, além de benefícios de frete grátis para compras a partir de R$ 10.

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Expansão da estrutura logística

Com a abertura das novas unidades, a Shopee passa de 16 centros de distribuição em 2025 para 30 neste ano de 2026. A estratégia é aproximar os produtos dos consumidores e reduzir o tempo entre a realização da compra e a entrega.

Para isso, a empresa trabalha com dois modelos de operação logística, o cross-docking e o fulfillment.

No cross-docking, as mercadorias chegam ao centro de distribuição e são encaminhadas rapidamente para os veículos responsáveis pelo transporte, sem a precisar permanecer armazenadas por muito tempo. Atualmente, a Shopee tem 25 unidades desse tipo.

Já no fulfillment, os produtos ficam armazenados nos centros de distribuição onde facilita o envio assim que uma compra é realizada. A empresa possui cinco unidades assim, por enquanto, oferece o serviço de armazenamento sem custo para os vendedores.

O que são as datas duplas?

Se você já se deparou com promoções como 11/11 ou 12/12 e ficou em dúvida sobre o significado, elas são chamadas de datas duplas acontecem quando o dia e o mês se repetem, como em 11 de novembro e 12 de dezembro.

Essas datas se tornaram uma oportunidade para o comércio eletrônico oferecer descontos especiais e atrair consumidores. Na Shopee, o 11/11 é uma das principais campanhas promocionais do ano e reúne ofertas em diversas categorias, cupons de desconto e benefícios no frete, o que antecede o ínicio da Black Friday. Já o 12/12 marca mais uma rodada de promoções em dezembro, onde as pessoas já estão a procura por presentes de Natal.

Melhorias para agilizar os pedidos

Divulgação A agilidade na entrega é garantida por hubs locais

Além da abertura de novos galpões, a empresa também investe na ampliação de suas instalações. Em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, fica o maior centro de fulfillment da Shopee, que trabalha com mais de 150 mil itens diferentes.

A unidade ainda está passando por melhorias, incluindo a ampliação do mezanino para aumentar o espaço disponível para os produtos e a instalação de uma máquina que deve tornar a separação e o empacotamento dos pedidos mais rápidos pelos próximos meses.

Com essas iniciativas, a Shopee pretende ampliar em 60% sua capacidade de processamento de pedidos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ofertas e campanhas para atrair consumidores

Enquanto amplia sua estrutura logística, a Shopee também aposta em ações promocionais para movimentar as vendas. A programação inclui ofertas em mais de 30 categorias, descontos em produtos selecionados e a campanha “1 ano de Shopee Grátis”.

Dentre os princiapais destaques estão as ações voltadas para grandes marcas, disponíveis nas lojas oficiais da plataforma, e a seleção de produtos com o chamado “Menor Preço do Ano”, em categorias como: eletrônicos, beleza, moda, estilo de vida e automotivo.

A empresa também investe em transmissões ao vivo e vídeos dentro do aplicativo para apresentar produtos e divulgar ofertas. Durante o 11/11, estão previstas lives especiais com criadores de conteúdo e apresentadores, para aproximar os consumidores, vendedores e marcas.

Outra estratégia envolve os meios de pagamento. Durante a temporada, a plataforma terá descontos para compras realizadas via Pix, além de opções de pagamento parcelado por meio do S Parcelado. Assinantes do Shopee VIP também terão acesso a benefícios específicos durante a Black Friday, conforme as condições da campanha.

Entregas mais rápidas e novas contratações

Além dos descontos, a rapidez na entrega é uma das apostas da Shopee para conquistar consumidores durante a temporada de compras. De acordo com dados divulgados, a plataforma reduziu em 1,8 dia o tempo médio de entrega em julho de 2026, na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Em São Paulo, 85% das entregas já são concluídas em até dois dias.

Atualmente, a empresa oferece opções de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre.

Outra alternativa é o modo Turbo, disponível para vendedores elegíveis, que permite entregas em até quatro horas nas áreas atendidas por lojas parceiras. A rede reúne mais de 7 mil estabelecimentos.

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Para sustentar o crescimento das operações, a Shopee também quer contratar 14 mil funcionários até o fim de 2026. As vagas incluem posições temporárias, com possibilidade de efetivação, e fixas em operações logísticas de 19 estados e do Distrito Federal, além de oportunidades corporativas nos escritórios da empresa em São Paulo.

A estrutura logística brasileira conta ainda com mais de 200 hubs responsáveis pelas etapas iniciais e finais do transporte, mais de 45 mil motoristas parceiros e mais de 5 mil Agências Shopee, que funcionam como pontos de coleta e entrega de mercadorias.

Com esses investimentos na logística, ampliação da equipe e campanhas promocionais, a Shopee busca se preparar para um dos períodos mais importantes do comércio eletrônico.