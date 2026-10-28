FreePik/katemangostar Mutirão começa neste domingo para renegociar dívidas com bancos

Quem está com dívidas em atraso terá uma nova oportunidade para colocar as contas em dia. Neste domingo (1º), começa o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que segue até o dia 30 de novembro. A iniciativa junta mais de 160 instituições financeiras e entidades parceiras, que oferecem condições especiais para facilitar a renegociação dos débitos.

Durante esse período, os consumidores poderão buscar alternativas para quitar suas dívidas de acordo com as condições disponibilizadas por cada instituição. Dentre as possibilidades estão a redução de taxas de juros, o aumento do prazo para pagamento, a mudança nas condições de negociação e a troca da dívida por outra modalidade de crédito mais barata.

Quais dívidas podem ser negociadas?

O mutirão contempla dívidas em atraso que ainda não estejam prescritas, como débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contratadas com bancos e instituições financeiras.

Porém, por outro lado, nem todas as dívidas podem ser incluídas na iniciativa. Ficam de fora os débitos que possuem bens como garantia, como financiamentos de veículos e imóveis, além das dívidas prescritas.

Como participar do mutirão?

Para negociar, o consumidor pode entrar em contato diretamente com os c anais oficiais do banco ou da instituição financeira responsável pela dívida. Outra opção é utilizar o portal Consumidor.gov.br, que exige uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

A lista completa das instituições participantes pode ser consultada na página oficial do program a Meu Bolso em Dia, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Iniciativa busca ajudar consumidores a reorganizar as finanças

O mutirão é promovido pela Febraban, em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o Colegiado Nacional de Procons Estaduais e a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil).

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Realizada duas vezes ao ano, nos meses de março e novembro, a ação já faz parte do calendário do setor bancário. Desde a primeira edição, realizada em 2019, mais de 38,3 milhões de contratos foram renegociados.

Os resultados da edição mais recente de março deste ano também mostram a importância dessa iniciativa. Na ocasião, os bancos renegociaram 2,7 milhões de contratos em atraso, um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado em 2025, quando foram registrados 1,4 milhão de acordos.

Além de facilitar a negociação de dívidas, a iniciativa busca incentivar o planejamento financeiro e prevenir o superendividamento.

Negociar é um passo importante para ajudar o consumidor a reorganizar sua vida financeira, e a prevenção ao superendividamento é fundamental. A educação financeira contribui para escolhas mais conscientes sobre o orçamento e o uso do crédito, ajudando as famílias a manter suas finanças equilibradas. Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.





















Para quem deseja começar o mês de novembro com as finanças organizadas, o mutirão é uma boa oportunidade de dar o primeiro passo.

Antes de fechar um acordo, avalie as condições oferecidas, confira se as parcelas cabem no seu orçamento e evite assumir novos compromissos que possam dificultar no pagamento. Com planejamento e informação, negociar as dívidas pode ser o começo de uma relação mais equilibrada com o próprio dinheiro.