Leilão online da Zuk e do Santander, em 3 de novembro, reúne 200 imóveis em 22 estados
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Leilão online da Zuk e do Santander, em 3 de novembro, reúne 200 imóveis em 22 estados

O mês de novembro será marcado por novidades para aqueles que desejam ter o primeiro imóvel com até 80% de desconto.

Na próxima terça-feira (3), a Zuk e o Santander realizam um  leilão online de 200 imóveis, incluindo casas, apartamentos e terrenos. Os compradores podem escolher pagar à vista ou em no máximo 420 parcelas

As oportunidades estão espalhadas por 22 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Imóveis a partir de R$ 25,3 mil

Cada imóvel possui um valor diferente. O mais barato é uma casa de 48 metros quadrados no bairro Prefeito Antônio L de Souza, em Rio Largo, em Alagoas, com lance inicial de  R$ 25,3 mil.

Casa de 48 m² em Rio Largo, em Alagoas, é o imóvel mais barato do leilão, com lance inicial de R$ 25,3 mil
Reprodução/Zuk
Casa de 48 m² em Rio Largo, em Alagoas, é o imóvel mais barato do leilão, com lance inicial de R$ 25,3 mil


Já o mais caro é um apartamento duplex de 645 metros quadrados, no bairro Bela Vista, em São Paulo, com lance inicial de R$ 2,7 milhões.

Apartamento duplex de 645 m² à venda em leilão, na Rua 13 de Maio, em São Paulo
Reprodução/Zuk
Apartamento duplex de 645 m² à venda em leilão, na Rua 13 de Maio, em São Paulo










Também há opções para quem busca ter um maior custo benefício: uma casa de 333 metros quadrados no Residencial Resort das Cachoeiras, Acqua Park, em Presidente Figueiredo, no Amazonas, está com 80% de desconto e lance inicial de R$ 339 mil.

Como participar?

Para participar, basta fazer o cadastro no  site oficial da Zuk para consultar os imóveis disponíveis e apresentar uma oferta pelo lote de interesse.

Os editais estão disponíveis tanto no site da Zuk quanto no do do Santander Imóveis.


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