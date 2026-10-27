Divulgação/Governo de SP São 1,1 mil vagas no setor de limpeza e conservação; Campinas e São Paulo lideram as oportunidades, com 450 e 410 vagas respectivamente

Se você está buscando uma nova oportunidade de trabalho, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), do Governo de São Paulo, abriram nesta semana 1,1 mil vagas voltadas para o setor de limpeza e conservação em diversas regiões paulistas. As candidaturas podem ser feitas presencialmente em uma das mais de 200 unidades espalhadas pelo estado.

Quais são as vagas abertas?

As oportunidades abrangem diferentes perfis e níveis de qualificação, com destaque para a função de faxineiro, que soma 846 vagas. Há também opções para jardineiro (83), camareiro de hotel (73), auxiliar de lavanderia (53), conservação de áreas públicas (26), lavador de veículos (14), limpador de piscinas (11), selecionador de material reciclável (11), zelador (10) e limpador de vidros (8).





Entre os municípios com maior oferta de trabalho nesta semana estão Valinhos (121 vagas), Ferraz de Vasconcelos (103), Itapecerica da Serra (101), Santana de Parnaíba (71) e Indaiatuba (61). Considerando as regiões administrativas, Campinas lidera com 450 oportunidades, seguida de perto pela região de São Paulo, com 410.

Inclusão e qualificação profissional

Além dos serviços oferecidos nos PATs — como a entrada no Seguro-Desemprego —, os interessados contam com o Trampolim, uma plataforma digital gratuita. Nela, o candidato pode encontrar vagas alinhadas ao seu perfil, criar currículo, fazer testes de habilidades e acessar cursos de capacitação.

A ferramenta dispõe ainda de um espaço exclusivo voltado ao público 60+, oferecendo microcrédito e cursos de qualificação para quem deseja se recolocar no mercado na terceira idade.

Como se candidatar às vagas?

Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade do PAT mais próxima em seu município, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Confira aqui o link das unidades paulistas.