Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber, nesta segunda-feira (26), os pagamentos referentes a este mês de outubro. Os depósitos serão realizados até o dia 9 de novembro, seguindo um calendário definido de acordo com o valor recebido e o número final do cartão do benefício.

Quem recebe até um salário mínimo de R$ 1.621, tem prioridade no calendário. Já os segurados que recebem acima desse valor seguem outra programação, com pagamentos concentrados nos últimos dias do cronograma.

Confira as datas de pagamento

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 26 de outubro

Final 2: 27 de outubro

Final 3: 28 de outubro

Final 4: 29 de outubro

Final 5: 30 de outubro

Final 6: 3 de novembro

Final 7: 4 de novembro

Final 8: 5 de novembro

Final 9: 6 de novembro

Final 0: 9 de novembro

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 3 de novembro

Finais 2 e 7: 4 de novembro

Finais 3 e 8: 5 de novembro

Finais 4 e 9: 6 de novembro

Finais 5 e 0: 9 de novembro

Como consultar o valor do benefício?

Além de conferir a data do depósito, os segurados podem consultar o valor que irão receber pelos canais oficiais do INSS. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br, utilizando o CPF e a senha da conta Gov.br.

Em alguns serviços, também pode ser necessário informar o Número de Identificação Social (NIS). Quem não sabe onde encontrar esse número pode consultar por diferentes meios.

Não sabe onde encontrar o NIS? Veja como consultar

O NIS pode ser localizado em documentos e plataformas de serviços sociais, como o Cartão do INSS, Cartão do Bolsa Família, o Cartão Cidadão, a Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo ou site do CadÚnico e o Caixa Tem.

Divulgação Cartão do INSS

Na Carteira de Trabalho Digital, o número aparece como PIS/Pasep. Para consultar, basta acessar o aplicativo com o CPF e a senha da conta Gov.br.

Outra opção é utilizar o aplicativo ou site do CadÚnico, por meio da consulta disponível com CPF e data de nascimento. Também é possível buscar orientações pelo telefone da Caixa, no número 0800 726 0207, ou pela Central do INSS, no 135.

Caso não consiga localizar o número pela internet ou pelos aplicativos, o cidadão pode procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), levando os documentos pessoais.

Atenção aos golpes

Com a liberação dos benefícios, é importante redobrar os cuidados com mensagens, ligações e contatos suspeitos. Criminosos podem se passar por funcionários de bancos ou do INSS para tentar obter dados pessoais, senhas e informações bancárias.

Por isso, desconfie de mensagens que solicitem informações sigilosas, prometam liberar valores mediante pagamento ou ofereçam vantagens em troca de dados pessoais. Evite clicar em links desconhecidos e procure sempre os canais oficiais para esclarecer dúvidas.

Governo Federal oferece canal para denunciar fraudes digitais

Quem identificar ou suspeitar de um golpe pela internet também pode procurar os canais oficiais do Governo Federal para registrar uma denúncia.

Uma das opções é o canal Sem Fraude, destinado ao recebimento de denúncias relacionadas a fraudes e golpes digitais. O acesso pode ser feito pela página oficial do serviço, onde estão disponíveis as orientações para encaminhar as informações.

A recomendação é manter os dados pessoais protegidos e buscar informações somente em fontes confiáveis, especialmente durante o período de pagamento dos benefícios.