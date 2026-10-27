Reprodução/Pixabay Ibovespa

A forte queda da bolsa brasileira na data de ontem (26), após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acendeu um debate entre investidores sobre a conveniência de comprar ações a preços descontados ou aguardar uma menor volatilidade.

O Ibovespa recuou 13,88%, aos 176.608 pontos, registrando a maior queda diária desde março de 2020, no início da pandemia de Covid-19. No dia 20 de março, o índice caiu para 13,92%.

O que é o Ibovespa?

O Ibovespa é o principal indicador da bolsa de valores brasileira, a B3. Ele acompanha o desempenho de uma carteira teórica formada por ações de empresas que se destacam nas negociações do mercado.

Na prática, quando o Ibovespa sobe, significa que, em geral, as ações que compõem o índice tiveram um desempenho positivo. Já quando ele cai, indica uma desvalorização desse conjunto de papéis, o que pode estar relacionado a fatores políticos, econômicos ou aos resultados das próprias empresas.

Por isso, o índice é utilizado para acompanhar o comportamento do mercado de ações e entender como os investidores estão reagindo ao cenário econômico. Porém, sua variação não significa que todas as ações subiram ou caíram na mesma proporção.

Com o resultado desta segunda-feira, a bolsa brasileira perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta. O montante se aproxima do valor de mercado da Petrobras, calculado em R$ 746 bilhões.

A reação refletiu em surpresa para parte dos investidores com o resultado eleitoral. A expectativa de uma transição para uma gestão de centro-direita deu lugar a incertezas sobre a condução da economia, os gastos públicos e o controle da dívida pública.

Mas a queda dos preços não significa que todas as ações estejam baratas ou que este seja o momento ideal para comprar. Conforme especialistas ouvidos pelo G1, é necessário avaliar as condições financeiras de cada empresa, sua capacidade de gerar lucros e suas perspectivas de crescimento.

Queda das ações pode representar uma oportunidade?

Uma ação mais barata pode chamar a atenção de quem deseja investir, mas a redução do preço sozinha, não significa que o negócio se tornou mais produtivo.

Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, informa que a desvalorização de uma ação não significa que a empresa perdeu a mesma proporção de sua capacidade de gerar seus resultados.

Essa situação acontece porque os preços também refletem as expectativas dos investidores sobre o futuro. Em momentos de incerteza, eles podem aceitar pagar menos por uma ação para compensar os riscos envolvidos.

Então, uma queda pode representar uma oportunidade quando a empresa mantém boas perspectivas de lucro. Porém, por outro lado, se os resultados esperados piorarem ou os custos das dívidas aumentarem, o preço mais baixo pode acabar não compensando.

Vault Research também atribui parte da queda à reversão das apostas eleitorais. Segundo ela, cerca de US$ 4 bilhões (R$ 21,5 bilhões) entraram na bolsa brasileira nesse mês de outubro, motivados pela expectativa de uma transição para um Governo de centro-direita.

Após o resultado eleitoral, parte desses investidores desfez suas posições, pressionando os preços das ações.

Apesar da forte queda, a Vault destaca que o Ibovespa ainda acumulava alta de cerca de 9% no ano, conforme sua análise. A corretora também alerta que as incertezas fiscais, a inflação e a situação financeira das empresas podem continuar pressionando o mercado.

Conteúdo gerado por IA Queda do Ibovespa 26/10



Sendo assim, uma recuperação pontual da bolsa não significa mudança duradoura de tendência.

Exportadoras e empresas defensivas entram no radar

Diante dessas incertezas, o BTG Pactual recomenda ter cautela na escolha das ações e destaca empresas que podem enfrentar melhor períodos de instabilidade econômica.

Entre elas estão as exportadoras, que recebem parte de suas receitas em moeda estrangeira. Quando o dólar sobe em relação ao real, essas empresas podem receber mais em moeda brasileira pelas vendas realizadas no exterior. O efeito, porém, depende dos custos, das dívidas e da exposição cambial de cada companhia.

O BTG cita empresas algumas empresas: Vale; Suzano;Gerdau; PRIO e Embraer, que atuam em setores ligados à exportação.

Outra categoria que merece atenção é a das chamadas ações defensivas, ligadas a empresas que tendem a apresentar maior resistência em períodos de incerteza. Em geral, são companhias com menores dívidas, situação financeira sólida ou atuação em setores menos sensíveis às oscilações da economia.

Neste grupo entra o banco destaca a Caixa Seguridade, a Porto Seguro e a Ambev.

O BTG indica também a Petrobras e o Itaú Unibanco entre as grandes empresas que podem enfrentar melhor cenários econômicos adversos. No caso da estatal, a exposição ao petróleo e a possibilidade de distribuição de dividendos são fatores considerados vantajosos. Já o Itaú é apontado pelo banco como uma instituição com maior capacidade de enfrentar dificuldades econômicas.

Conteúdo gerado por IA Ações em alta em 26/10



Essas avaliações,não significam que as ações estejam livres de riscos ou que terão bons resultados. A escolha depende das condições de cada empresa e dos objetivos do investidor.

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Juros altos e incerteza fiscal aumentam os riscos

Além das características das empresas, a taxa de juros é outro fator importante para entender esse momento.

Quando os juros permanecem altos, fica mais caro contratar empréstimos e pagar dívidas. Com isso, as empresas podem ter menos recursos para investir, expandir os negócios e aumentar seus lucros.

Os dados sobre a situação financeira das companhias ajudam a dimensionar esse cenário. No ano passado em 2025, o Brasil registrou 977 processos de recuperação judicial, envolvendo 2.466 empresas, segundo a Serasa Experian. O número de CNPJs foi o maior da série histórica, iniciada em 2012.

Em agosto de 2026, dado mais recente citado no levantamento, o país tinha 9,3 milhões de empresas inadimplentes, com R$ 244,4 bilhões em dívidas negativadas.

Além das dificuldades financeiras das empresas, os investidores acompanham a situação das contas públicas. A preocupação com os gastos do Governo e a falta de clareza sobre como equilibrar o orçamento podem aumentar a percepção de risco e pressionar os ativos brasileiros.

Para Goldman Sachs, a situação fiscal continuará sendo um dos principais fatores considerados pelos investidores na avaliação do risco do país.

De acordo com Alberto Ramos, chefe da equipe de Pesquisa Econômica para a América Latina da divisão de Pesquisa de Investimentos Globais do banco, a reação do mercado também dependerá dos sinais do Governo sobre a condução da política econômica.

Entre os pontos de atenção estão a escolha do ministro da Fazenda e a apresentação de um plano para equilibrar as contas públicas nos próximos quatro anos.

A composição do Congresso também pode dificultar a aprovação de medidas econômicas. O Partido Liberal (PL) tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 121 parlamentares, além de 29 senadores. Essa configuração pode ampliar os desafios de articulação política do Governo.

Dessa maneira, a recuperação da bolsa não depende apenas do resultado eleitoral, mas também das decisões econômicas, da condução das contas públicas e da confiança dos investidores.

Mercado de ações: o que é e como funciona?

Reprodução B3 Espaço B3

O mercado de ações é o ambiente em que investidores compram e vendem pequenas partes de empresas de capital aberto. No Brasil, essas negociações acontecem principalmente na B3, bolsa de valores brasileira.

Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio de uma parte da empresa e pode ganhar dinheiro com a valorização do papel ou com o recebimento de dividendos, quando tem distribuição de lucros.

Os preços mudam conforme a oferta e a procura, os resultados das empresas e fatores econômicos e políticos. Por isso, as ações são investimentos de renda variável e podem gerar tanto ganhos quanto perdas.

Como começar a investir?

O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores e conhecer seu perfil de investidor. Também é importante definir os objetivos financeiros, organizar as contas e manter uma reserva de emergência antes de assumir riscos maiores.

Antes de comprar uma ação, pesquise a situação financeira da empresa, seu histórico de lucros, suas dívidas e suas perspectivas de crescimento. Variar os investimentos entre diferentes empresas e setores também ajuda a reduzir a dependência de um único negócio.

Quais são as vantagens e os riscos?

Entre as vantagens estão a possibilidade de participar dos resultados de empresas, obter ganhos com a valorização das ações e receber dividendos.

Porém, por outro lado, os preços podem cair e ter prejuízos. Com isso, é importante investir de acordo com seus objetivos e sua tolerância ao risco, acompanhar os resultados das empresas e evitar decisões impulsivas.

Não tem garantia de lucro, mesmo quando uma ação parece barata ou uma empresa apresenta bons resultados.

Vale a pena comprar ações agora?

A queda do Ibovespa pode abrir oportunidades, mas não significa que todas as ações estejam baratas ou que os preços já tenham chegado ao ponto mínimo.

Antes de investir, é importante analisar a situação das empresas, suas perspectivas de lucro, o nível de endividamento e os efeitos dos juros e das decisões econômicas sobre os negócios.

Mais do que tentar prever o momento exato de recuperação da bolsa, o investidor deve considerar seus objetivos financeiros, diversificar os investimentos e evitar comprometer recursos de que poderá precisar no curto prazo.

Em um cenário de incerteza, informação, planejamento e cautela são fundamentais para tomar decisões mais conscientes