Valter Campanato/Agência Brasil Notas de dólar

Depois de registrar a pior queda em um dia seguinte a uma eleição presidencial desde 2002, o mercado financeiro brasileiro começa a dar sinais de recuperação na data de hoje (27).

A Bolsa apresenta uma leve alta, enquanto o dólar recua em relação ao real, indicando uma possível acomodação dos preços após a forte reação dos investidores quanto a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na data desta segunda-feira (26), o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, caiu cerca de 13,9%, passando de 205 mil para aproximadamente 176 mil pontos. O resultado foi influenciado pela frustração de investidores que apostavam na vitória de Flávio Bolsonaro (PL), além das preocupações com a condução da política fiscal do próximo Governo.

Leia também: Ibovespa em queda: vale a pena investir em ações agora?



A queda também foi acompanhada por um volume elevado de negociações. Ao todo, foram movimentados R$ 84,2 bilhões, cerca de quatro vezes a média diária registrada nas cinco sessões anteriores. O cenário refletiu uma mudança rápida nas posições dos investidores diante do resultado eleitoral.

Conteúdo gerado por IA Queda do Ibovespa 26/10





Bolsa e dólar começam a reagir

Após as perdas, os principais indicadores do mercado passaram a apresentar sinais de recuperação. Por volta das 11h de hoje, o Ibovespa subia 0,20%, aos 176.962 pontos.

No exterior, o movimento também era positivo. O EWZ, fundo negociado nos Estados Unidos que acompanha ações brasileiras, avançava 0,29% na pré-abertura de Wall Street, após cair 19,8% na sessão anterior.

Entre as empresas brasileiras, as ações de bancos e da Petrobras também apresentou uma recuperação antes da abertura do mercado norte-americano. Os recibos de ações do Bradesco e do Itaú Unibanco subiam 1,37% e 0,78%, respectivamente, após perdas superiores a 20% na véspera. Já os papéis da Petrobras avançavam 0,76%, depois de recuarem 13,99% na segunda-feira.

O dólar também iniciou o dia em queda. Por volta das 9h52, a moeda norte-americana recuava 1,29% no mercado á vista, cotada a R$ 5,333 para venda. No mercado futuro, o contrato mais negociado, com vencimento em novembro, caiu 0,66%, para R$ 5,342.

A movimentação ocorre após a moeda ter subido 8,2% na segunda-feira, alcançando sua maior cotação desde 5 de janeiro.

Apesar da reação positiva, ainda não é possível afirmar que o mercado tenha superado os efeitos da eleição. As oscilações dos próximos dias devem depender, das expectativas sobre a economia e das decisões que serão tomadas pelo Governo de Lula.

Bancos têm opiniões diferentes sobre o futuro do mercado



Mesmo com os sinais de recuperação, as instituições financeiras não têm uma única visão sobre essecomportamento do mercado brasileiro. BTG Pactual, Morgan Stanley e JPMorgan avaliam que ainda tem espaço para novas perdas, com possíveis pressões sobre o dólar e as taxas de juros.

Porém por outro lado, algumas instituições consideram que a forte desvalorização das ações pode ter criado oportunidades de compra para investidores interessados em empresas brasileiras.

O UBS BB, como um exemplo, ainda prevê a possibilidade de realização de lucros no setor financeiro. No seu relatório, a instituição demonstrou preferência por ações do Bradesco e do Nubank, enquanto recomendou maior cautela em relação ao BTG Pactual, ao Inter e à XP.

A diferença entre as avaliações mostra que o mercado ainda busca entender os impactos da eleição sobre a economia brasileira. Por isso, mesmo com a recuperação de alguns ativos, a volatilidade ou seja, as oscilações nos preços deve continuar em alta.

Política fiscal e juros seguem no radar

Além do resultado das urnas, outro fator importante para os investidores é a condução das contas públicas. A preocupação está relacionada à capacidade do Governo de controlar os gastos, manter a dívida pública sob controle e transmitir segurança ao mercado.

Nesse contexto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Governo mantém o compromisso com a responsabilidade fiscal e a estabilidade do mercado financeiro. Ao comentar a reação negativa dos investidores após a eleição, ele atribuiu parte do movimento a apostas equivocadas sobre o resultado da disputa presidencial.

De acordo com o ministro, a acomodação dos preços observada nesta terça-feira indica uma retomada gradual da normalidade nas negociações.

Os juros também continuam no centro das atenções. No início do dia, as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), utilizados como referência para as expectativas de juros futuros, apresentavam pequenas quedas. A taxa para janeiro de 2027 recuava de 13,696% para 13,685%, enquanto a de janeiro de 2029 caía de 15,223% para 15,150%. Já o contrato para janeiro de 2031 passava de 15,279% para 15,195%.

Outro assunto acompanhado pelos investidores é o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, referente ao primeiro semestre de 2026. O documento aponta que não tem riscos relevantes para a estabilidade financeira do país, mas destaca o endividamento e a inadimplência como pontos que merecem uma atenção maior. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem previsão de comentar os dados em entrevista para a imprensa.

Gerdau registra alta no lucro do terceiro trimestre

Enquanto o mercado acompanha os desdobramentos da eleição, os resultados das empresas também ajudam a movimentar a Bolsa. A Gerdau, por exemplo, registrou crescimento no lucro do terceiro trimestre.

O lucro líquido contábil da companhia aumentou 43,3% em relação ao período de comparação, enquanto o lucro líquido ajustado cresceu 39,7%, chegando a R$ 1,52 bilhão. A receita líquida também avançou, com alta de 3,9%, totalizando R$ 18,69 bilhões.

Esses números mostram que, além das incertezas políticas e econômicas, o desempenho financeiro das empresas continua sendo um fator importante para as decisões dos investidores.

Diante desse cenário, o mercado brasileiro tenta se recuperar das perdas registradas após a eleição de domingo (25), mas ainda enfrenta algumas incertezas. A continuidade dessa reação dependerá dos próximos sinais do Governo sobre a política econômica, do comportamento dos juros e da confiança dos investidores nos rumos do país.