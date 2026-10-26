Governo Federal Presidente Lula

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve influenciar o comportamento do mercado financeiro brasileiro na abertura de hoje (26). Após o resultado das urnas, analistas esperam um dia de maior instabilidade, com possibilidade de queda da Bolsa de Valores, alta do dólar e aumento dos juros futuros.

A principal preocupação é a situação das contas públicas e a capacidade do Governo de controlar o crescimento da dívida do país. Além do mais, o mercado acompanha de perto as primeiras decisões econômicas do presidente eleito e sua relação com o Congresso Nacional.

Um dos primeiros sinais dessa reação apareceu ainda na noite deste domingo (25). O EWZ, fundo negociado dos Estados Unidos onde acompanha o desempenho das ações brasileiras, chegou a registrar queda próxima de 20% nas negociaçõe s após o fechamento do mercado regular. Este movimento indica a preocupação dos investidores com os próximos passos da economia brasileira.

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Por que o mercado está preocupado?

Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimento s, parte dos investidores apostava em uma mudança na condução da política econômica, principalmente com relação ao controle dos gastos públicos. Com a reeleição do Lula, essas expectativas podem ser revistas. As informações são do Infomoney.

O cenário é influenciado também pela relação entre o Governo e Congresso, já que a capacidade de aprovar medidas econômicas será importante para definir os rumos das contas públicas.

Assim, a expectativa é de uma semana cautelosa, com pressão no Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, valorização do dólar e alta dos juros futuros. A preocupação é que a dívida pública continue crescendo sem medidas suficientes para controlar essa trajetória.

Quais setores podem ser mais afetados?

A reação do mercado não deve atingir todas as empresas da mesma maneira. Na Bolsa, companhias ligadas ao Governo, com o Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR3; PETR4), devem ficar no radar dos investidores.

Já empresas que dependem do consumo das famílias, da oferta de crédito e dos juros mais baixos podem enfrentar dificuldades. É o caso de varejistas, construtoras e companhias que possuem muitas dívidas, já que juros elevados aumentam os custos de financiamento e podem reduzir o consumo.

Por outro lado, empresas exportadoras podem encontrar uma vantagem com essa situação. Como recebem parte de suas receitas em dólar, companhias dos setores de mineração e agronegócio podem se beneficiar de uma moeda norte-americana mais valorizada em relação ao real.

Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital avalia que a reação pode ser ainda mais forte. Para ele, o Ibovespa pode começar a semana com fortes quedas, que podem superar 5%. Caso as perdas se intensifiquem, existe também a possibilidade de acionamento do circuit breake, que é a ferramenta acionada para rebalancear as ordens de compra e venda dos investidores, protegendo o mercado da volatilidade.

Reprodução/Pixabay Ibovespa: principal indicador da bolsa brasileira bate novo recorde

Conforme a avaliação de Gabriel, a valorização do dólar e a alta dos juros refletiram o receio de que o Governo mantenha uma política de aumento dos gastos sem apresentar um plano convincente para estabilizar a dívida pública.

Esse cenário também ajuda a explicar por que setores como:

varejo;

construção civil;

bancos voltados ao crédito ao consumidor;

empresas ligadas ao mercado de capitais podem sofrer maior pressão.

Mudança nas expectativas também pesa sobre a Bolsa

Além dessas preocupações sob a política fiscal, o mercado precisa lidar com a revisão das apostas feitas antes do resultado eleitoral.

Gabriel Pinheiro, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, destacou que a Bolsa apresentou uma forte valorização neste final do mês de outubro, impulsionada pela expectativa de alternância de poder.

De acordo com ele, o Ibovespa subiu 7,7% no primeiro pregão após o primeiro turno e chegou a atingir 209,6 mil pontos, enquanto o dólar recuou para R$ 5,00. Antes do primeiro turno, o índice estava próximo de 192 mil pontos, e a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,22.

Com a reeleição de Lula, parte dos investidores pode rever essas posições e vender ações para reduzir a exposição ao risco. Esse movimento ajuda a explicar a possibilidade de uma abertura negativa e de maior volatilidade nos primeiros pregões após a eleição.

Leonardo Mendes, economista e consultor financeiro da Manchester Investimentos, também chama a atenção para a diferença entre o resultado eleitoral e as expectativas que haviam sido formadas a partir das pesquisas.

Segundo ele, as 13 pesquisas consideradas em sua análise a pontavam Flávio Bolsonaro na frente de Lula, com vantagem média de 2 ,4 pontos percentuais. Em uma simulação estatística baseada em determinadas premissas, a probabilidade de todas indicarem a direção contrária seria de 3,74%.

Porém, Mendes ressalta que esse número depende das hipóteses utilizadas no modelo e não representa a probabilidade real de vitória de um candidato.

O economista também cita questionamentos sobre a previsibilidade das regras eleitorais após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada pelo horário de votação. Segundo ele, esse tipo de situação pode aumentar a percepção de incerteza institucional entre os investidores.

Pesquisa do Citi mostra temor de quedas mais fortes

Imagem gerada por IA. Análise de Gráficos: Pesquisa Eleitoral

As preocupações dos analistas também aparecem em uma pesquisa realizada pelo Citi com investidores na sexta-feira (23).

O levantamento mostrou que 79,5% dos entrevistados esperavam uma queda superior a 5% do Ibovespa caso Lula fosse reeleito. Já no mercado cambial, 63% projetavam uma desvalorização do real acima de 5%, enquanto 27,8% esperavam uma queda entre 2% e 5%.

As expectativas também eram negativas para os juros. Conforme a pesquisa , 67,1% dos participantes previam uma alta superior a 100 pontos-base na taxa do contrato de DI para janeiro de 2029. Outros 14,3% esperavam um aumento entre 50 e 100 pontos-base.

Na realidade, esses números mostram que boa parte dos investidores já se preparava para uma reação negativa dos ativos brasileiros diante do resultado eleitoral.

Para os estrategistas do banco, o principal fator que deve influenciar o mercado continua sendo a situação fiscal do país. Por isso, as primeiras decisões do Governo sobre os gastos públicos, a escolha da equipe econômica e a capacidade de negociação com o Congresso serão fundamentais para definir os próximos movimentos dos ativos.

Bradesco BBI adota postura cautelosa

O cenário de incerteza também levou o Bradesco BBI a reduzir sua recomendação para os investimentos no Brasil. Na noite de domingo, o banco mudou sua avaliação de overweight (exposição acima da média) para neutra.

A decisão considera que a forte valorização das ações brasileiras em outubro reduziu parte do espaço para novos ganhos no curto prazo.

Segundo o banco, o índice MSCI Brazil acumulou alta em aproximadamente 13% em dólares no mês, desempenho superior ao de outros mercados globais. Com isso, as ações brasileiras ficaram menos descontadas em relação à sua média histórica.

Na atualidade, o índice é negociado a 9,3 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, apenas 7% abaixo de sua média histórica. Em junho, esse desconto era de aproximadamente 20%.

Na avaliação do Bradesco BBI, para que a Bolsa continue subindo, não basta que as ações estejam relativamente baratas. Será necessário que o Governo apresente resultados concretos na economia, com crescimento, controle dos gastos e medidas capazes de aumentar a confiança dos investidores.

A preocupação com a dívida pública também permanece. O banco projeta que a dívida bruta do país poderá passar de 83,6% para 88,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos.

Diante desse cenário, a instituição adotou uma postura mais defensiva em sua carteira de investimentos. Entre as empresas das quais reduziu a exposição estão Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), B3 (B3SA3), Cogna (COGN3) e Cyrela (CYRE3).

Em contrapartida, passou a dar preferência a empresas exportadoras e companhias com receitas consideradas mais previsíveis, como Embraer (EMBJ3), Suzano (SUZB3), WEG (WEGE3), JBS (JBSS3), Sabesp (SBSP3) e BB Seguridade (BBSE3).

Reação inicial não define todo o mandato

Apesar das expectativas negativas para o curto prazo, os especialistas ressaltam que a reação dos mercados nos primeiros dias não determina, necessariamente, o desempenho da economia durante todo o novo mandato.

O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, lembra que, após as eleições de 2022, a Bolsa conseguiu recuperar parte das perdas na atitude em que o Governo apresentou medidas econômicas e reduziu algumas incertezas entre os investidores.

Para ele, o comportamento dos ativos em 2027 dependerá da condução da política econômica, da relação do Governo com o Congresso e dos sinais de compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

O Bradesco BBI também aponta que poderá voltar a recomendar uma exposição acima da média ao Brasil caso ocorram três situações: uma queda mais significativa nos preços das ações, a apresentação de um plano fiscal considerado confiável pelo mercado ou o início de um ciclo mais forte de redução dos juros.

Dessa forma, a abertura desta segunda-feira deve ser marcada pela cautela e pela atenção às primeiras movimentações do mercado. Embora o temor de aumento da dívida pública possa pressionar a Bolsa, o dólar e os juros, os próximos passos do Governo serão decisivos para mostrar se essa reação será passageira ou se a desconfiança dos investidores continuará nas próximas semanas.