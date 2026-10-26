Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena

Essa última semana de outubro terá uma programação especial para quem acompanha a Mega-Sena. A partir desta segunda-feira (26), a loteria realizará cinco sorteios consecutivos, com um concurso por dia até a sexta-feira (30). O primeiro deles tem prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Conforme a Caixa, os sorteios correspondem aos concursos de números: 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

A programação faz parte da chamada Mega Semana, que altera temporariamente o calendário tradicional da modalidade.

De praxe, os concursos da Mega-Sena acontecem às terças, quintas e domingos. Com a mudança, os apostadores terão cinco oportunidades de participar ao longo da semana, sem alterações nas regras do jogo.

Quando acontecem os sorteios da Mega Semana?

Os sorteios serão realizados diariamente, de segunda-feira (26) a sexta-feira (30), às 21h todos os dias.

E como acontece em todos os sorteios, o iG acompanha os concursos da Mega-Sena e divulga os resultad os, além de informações sobre os prêmios e os ganhadores.

Apesar dessa programação especial, as regras continuam sendo as mesmas. Os preços das apostas, as chances de acertar os números e as faixas de premiação não mudam durante a Mega Semana.

Como apostar?

Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já quem decide marcar mais números paga um valor maior, mas também aumenta as chances de acertar o prêmio.

Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal oficial Loterias Caixa ou pelo aplicativo. Existem também opções de aposta pelos canais digitais da Caixa, conforme as condições de cada serviço.

Quais são as chances de ganhar?

Embora a Mega-Sena ofereça prêmios milionários, acertar as seis dezenas não é algo fácil. As chances de ganhar dependem da quantidade de números escolhidos pelo apostador.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860.

Quem marca mais números aumenta as chances de vitória, mas também precisa desembolsar um valor maior. Na aposta com 20 dezenas, por exemplo, a probabilidade de acertar a Sena passa para uma em 1.292. Nesse caso, o preço do jogo chega a R$ 232.560.

Por isso, antes de apostar, é importante considerar tanto as probabilidades quanto o valor que será gasto.

Quais são os números mais sorteados?

Além das chances de ganhar, outro assunto que costuma despertar a curiosidade dos apostadores é a frequência com que determinadas dezenas aparecem nos sorteios.

De acordo com um levantamento, estes são os dez números com mais ocorrências:

10 e 53: 359 vezes cada;

05: 350 vezes;

37: 335 vezes;

27: 331 vezes;

33 e 38: 329 vezes cada;

17: 328 vezes;

30: 327 vezes;

42: 326 vezes.

Vale lembrar que as frequências passadas não garante que uma dezena será sorteada de novo. Em cada concurso, todas as combinações possíveis têm a mesma probabilidade de serem escolhidas.

Como resgatar o prêmio?

Quem acertar os números sorteados precisa ficar atento às regras para receber o dinheiro. A forma de resgate depende do valor do prêmio e do canal utilizado para fazer a aposta.

Os prêmios de até R$ 2.428,80, considerando o valor bruto, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, conforme as regras de pagamento. Valores acima desse limite devem ser recebidos em uma agência da instituição.

Para fazer o resgate presencial, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF e o comprovante original da aposta premiada.

No caso de prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em um prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação dos documentos na agência.

Quem aposta pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa também pode receber prêmios de até R$ 2.428,80 p or meio de transferência para o Mercado Pago, conforme as opções disponíveis. Para retirar o valor em uma lotérica, é necessário apresentar o comprovante impresso e um código de resgate de seis números ou um QR Code gerado pelo portal, válido por 60 minutos.

Já as apostas feitas pelo Internet Banking Caixa ou pelo aplicativo Caixa devem seguir os procedimentos de resgate indicados pela instituição.

Quando a Mega-Sena volta ao calendário tradicional?

Após a programação especial da Mega Semana, os sorteios devem retornar ao calendário habitual. Segundo o cronograma informado, a próxima data prevista é 2 de novembro de 2026, marcado para uma segunda-feira.

Até lá, os apostadores poderão acompanhar os cinco concursos consecutivos e conferir os resultados, os valores dos prêmios e as informações sobre possíveis ganhadores.