Foto: Reprodução/ Divulgação Empreendedores da RMC durante a Feira do Empreendedor 2026

Cerca de 1.500 pessoas de 22 cidades da região de Campinas participaram da Feira do Empreendedor 2026 (FE26), realizada entre 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Organizadas pelo Sebrae-SP, as missões empresariais reuniram empreendedores interessados em conhecer tendências de mercado, trocar experiências e ampliar as oportunidades para seus negócios.

O evento recebeu empresários de diferentes setores e pessoas interessadas em abrir a própria empresa. Entre os assuntos de interesse dos participantes estavam inovação, marketing, inteligência artificial e modelos de franquias.

A iniciativa buscou aproximar pequenos empreendedores de conteúdos e contatos que podem contribuir para a gestão e o desenvolvimento de suas atividades.

Empresários buscam conhecimento e parcerias

A participação na feira também abriu espaço para a formação de novas parcerias comerciais. Cássia Cristina Leite de Campos, guia de turismo credenciada e proprietária da Agência Andorinha Turismo Campinas, aproveitou a visita para ampliar sua rede de contatos e estabelecer acordos na área de turismo.

“Minha experiência foi excelente, porque consegui fazer contatos importantes para o meu negócio e fechar novas parcerias na área de turismo”, afirmou.

Segundo Cássia, algumas conversas ainda precisavam de continuidade após o evento. Mesmo assim, ela avaliou que a participação trouxe resultados para a empresa.

Já Ludimar Zambianco Yamamoto, da Lumina Essências, de Campinas, participou da missão para acompanhar novidades em marketing e divulgação. Ela também buscou informações sobre o mercado de franquias de lavanderia.

“Consegui cumprir meus objetivos, participar de palestras sobre temas do meu interesse, especialmente inteligência artificial, e obter informações sobre franquias”, contou.





Região de Campinas soma 465 mil pequenos negócios

Os dados apresentados pelo Sebrae-SP mostram a dimensão do empreendedorismo na região. Até outubro de 2026, as 22 cidades atendidas pelo Escritório Regional de Campinas reuniam 465.739 pequenos negócios.

Desse total, 264.590 eram microempreendedores individuais (MEIs), o equivalente a 56,81%. As microempresas somavam 164.246 registros, ou 35,27%, enquanto as empresas de pequeno porte representavam 36.903 negócios, correspondentes a 7,92%.

O setor de serviços se destacava entre as atividades econômicas da região.

A área de abrangência do escritório inclui Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Jaguariúna e outras cidades. O conjunto reúne municípios com diferentes perfis econômicos e empresariais.

Próxima edição já tem data

A próxima Feira do Empreendedor está prevista para ocorrer entre 20 e 23 de outubro de 2027, novamente no São Paulo Expo. A programação deverá funcionar das 10h às 20h.

Empresas interessadas em participar como expositoras podem entrar em contato com o Escritório Regional do Sebrae-SP em Campinas pelo telefone (19) 3284-2230.