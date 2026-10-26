Reprodução/Pixabay Ibovespa: principal indicador da bolsa brasileira bate novo recorde

A Bolsa de Valores brasileira acionou o circuit breaker nesta segunda-feira (26) , após uma queda expressiva do Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, em reação à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O mecanismo interrompe temporariamente as negociações para conter os efeitos de oscilações bruscas e permitir que os investidores reavaliem suas posições.

Esta foi a 24ª vez que o recurso foi acionado na história da Bolsa brasileira. A última ocorrência havia sido registrada em março de 2020, durante a crise provocada pela pandemia de covid-19.





O que é circuit breaker?

O circuit breaker é um mecanismo de segurança utilizado pelas bolsas de valores para suspender temporariamente as negociações quando o mercado apresenta quedas acentuadas. A medida busca reduzir os efeitos de movimentos extremos de compra e venda e oferecer aos investidores um intervalo para avaliar as condições do mercado.

Durante a suspensão, as negociações dos ativos abrangidos pela interrupção ficam temporariamente paralisadas. O objetivo é diminuir a pressão provocada por decisões impulsivas em momentos de grande incerteza e contribuir para uma retomada mais organizada das operações.

O acionamento do mecanismo não significa, necessariamente, que a Bolsa permanecerá em queda após a reabertura. Ele funciona como uma pausa diante de uma oscilação excepcional, mas não garante a recuperação dos preços nem elimina os riscos para os investidores.

Como funciona o circuit breaker na Bolsa brasileira?

Na B3, a suspensão das negociações segue critérios vinculados à variação negativa do Ibovespa em relação ao fechamento do pregão anterior. O mecanismo prevê diferentes níveis de interrupção, conforme a intensidade da queda.

Confira as regras:

Queda de 10%: quando o Ibovespa atinge esse patamar negativo, as negociações são interrompidas por 30 minutos.

Queda de 15%: se, após a retomada das operações, o índice atingir uma queda de 15% em relação ao fechamento anterior, o pregão é suspenso por mais uma hora.

Queda de 20%: caso o índice alcance uma desvalorização de 20%, a B3 pode suspender as negociações por prazo a ser definido e comunicado ao mercado.

Por que o circuit breaker foi acionado em 2026?



Nesta segunda-feira (26), o mecanismo foi acionado em meio à reação negativa do mercado financeiro ao resultado das eleições presidenciais de 2026. Lula foi reeleito para um quarto mandato presidencial após superar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

O presidente eleito recebeu 51,79% dos votos válidos. Segundo informações divulgadas pelo mercado financeiro, parte dos investidores estava posicionada para uma vitória de Flávio Bolsonaro e esperava possíveis mudanças na condução da política econômica e das contas públicas.

A vitória de Lula contrariou essas expectativas e provocou uma reação negativa entre agentes financeiros. A queda do Ibovespa levou à suspensão das negociações logo na abertura do pregão, às 10h, por 30 minutos.

Quando o circuit breaker foi acionado anteriormente?

O mecanismo foi utilizado pela primeira vez na Bolsa brasileira em 28 de outubro de 1997, durante a crise financeira asiática. Desde então, voltou a ser acionado em diferentes períodos de instabilidade econômica e política.

Confira alguns dos episódios:

Crise asiática, em 1997 : a Bolsa brasileira registrou fortes quedas em meio à turbulência financeira que atingiu países asiáticos. O circuit breaker foi acionado pela primeira vez no país em outubro daquele ano.

: a Bolsa brasileira registrou fortes quedas em meio à turbulência financeira que atingiu países asiáticos. O circuit breaker foi acionado pela primeira vez no país em outubro daquele ano. Crise da Rússia, em 1998 : a crise financeira russa provocou turbulências nos mercados internacionais. Na Bolsa brasileira, o mecanismo foi acionado cinco vezes. Em 10 de setembro, as negociações ficaram suspensas por uma hora, e o Ibovespa encerrou o dia com queda de 15,82%.

: a crise financeira russa provocou turbulências nos mercados internacionais. Na Bolsa brasileira, o mecanismo foi acionado cinco vezes. Em 10 de setembro, as negociações ficaram suspensas por uma hora, e o Ibovespa encerrou o dia com queda de 15,82%. Mudança no regime cambial, em 1999 : em 14 de janeiro de 1999, na véspera da adoção do câmbio flutuante, a Bolsa interrompeu as negociações por 30 minutos. Na ocasião, o índice registrou queda de 9,33%.

: em 14 de janeiro de 1999, na véspera da adoção do câmbio flutuante, a Bolsa interrompeu as negociações por 30 minutos. Na ocasião, o índice registrou queda de 9,33%. Crise financeira global, em 2008 : a crise do mercado imobiliário norte-americano, conhecida como crise do subprime, desencadeou uma turbulência financeira internacional. Em outubro de 2008, o circuit breaker foi acionado diversas vezes, com interrupções de 30 minutos e uma suspensão de uma hora. No dia 22 daquele mês, a Bolsa brasileira fechou em queda de 10,18%.

: a crise do mercado imobiliário norte-americano, conhecida como crise do subprime, desencadeou uma turbulência financeira internacional. Em outubro de 2008, o circuit breaker foi acionado diversas vezes, com interrupções de 30 minutos e uma suspensão de uma hora. No dia 22 daquele mês, a Bolsa brasileira fechou em queda de 10,18%. Joesley Day, em 2017 : em 18 de maio de 2017, a divulgação de um áudio envolvendo o então presidente Michel Temer (MDB) e o empresário Joesley Batista provocou forte reação do mercado. A gravação tratava de uma suposta tentativa de comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB). As negociações foram interrompidas por 30 minutos, e o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 8,8%.

: em 18 de maio de 2017, a divulgação de um áudio envolvendo o então presidente Michel Temer (MDB) e o empresário Joesley Batista provocou forte reação do mercado. A gravação tratava de uma suposta tentativa de comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB). As negociações foram interrompidas por 30 minutos, e o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 8,8%. Pandemia de covid-19, em 2020 : em março de 2020, diante da disseminação do coronavírus e da incerteza sobre os impactos econômicos da pandemia, o circuit breaker foi acionado seis vezes. As suspensões ocorreram nos dias 9, 11, 12, 16 e 18 de março, sendo duas vezes no dia 12.

: em março de 2020, diante da disseminação do coronavírus e da incerteza sobre os impactos econômicos da pandemia, o circuit breaker foi acionado seis vezes. As suspensões ocorreram nos dias 9, 11, 12, 16 e 18 de março, sendo duas vezes no dia 12. Eleições presidenciais de 2026: o mecanismo voltou a ser acionado nesta segunda-feira (26), após a reação negativa do mercado à reeleição de Lula. A suspensão marcou a primeira ocorrência desde março de 2020 e elevou para 24 o número de acionamentos na história da Bolsa brasileira, segundo o UOL.



