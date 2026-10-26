pixbay Ações do Bradesco, do Itaú e da Petrobras registraram fortes perdas na pré-abertura de Wall Street nesta segunda-feira (26)

As ações de grandes empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos registraram fortes quedas na manhã desta segunda-feira (26). Na pré-abertura da Bolsa de Nova York, os papéis do Bradesco e do Itaú Unibanco recuaram quase 30%, enquanto os da Petrobras perderam cerca de 23%.

O movimento ocorreu após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que contrariou as apostas de parte dos investidores na vitória de Flávio Bolsonaro (PL). Segundo reportagem do UOL, às 7h29, as ações do Bradesco caíam 28,75%, as do Itaú recuavam 27,1% e as da Petrobras perdiam 23,17%.

As cotações são preliminares e podem mudar ao longo do pregão. Naquele momento, o fundo de índice EWZ, que acompanha ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos, também registrava forte desvalorização.

Por que as ações caíram após o resultado eleitoral?

A queda está relacionada à revisão das expectativas dos investidores sobre a economia brasileira depois do resultado das urnas. Desde o primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, parte do mercado passou a apostar em uma mudança de orientação econômica caso o senador vencesse a disputa.

Essa expectativa contribuiu para a valorização de ativos brasileiros nas semanas anteriores ao segundo turno. Em 5 de outubro, o Ibovespa subiu 7,7% e ultrapassou pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos, em um movimento associado às apostas em uma agenda econômica mais favorável ao ajuste das contas públicas.

Com a vitória de Lula, investidores passaram a rever essas posições. Entre as principais preocupações estão o controle das despesas do governo, a trajetória da dívida pública e os efeitos da política fiscal sobre a inflação e os juros.

A agência Reuters informou que analistas relacionaram a reação negativa à frustração das expectativas de reformas que, na avaliação de parte dos investidores, poderiam melhorar as contas públicas e favorecer o crescimento econômico. William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da Capital Economics, afirmou que a vitória de Lula frustrou essas expectativas.

Isso não significa que a eleição seja necessariamente a única causa das oscilações ou que os riscos apontados pelos investidores se concretizarão. As cotações refletem expectativas sobre o futuro e podem mudar conforme o governo anuncie sua equipe econômica e suas prioridades para o próximo mandato.

Por que Bradesco e Itaú estão entre as maiores quedas?

Os bancos são sensíveis às perspectivas para os juros, o crédito e o crescimento da economia. A preocupação com as contas públicas pode elevar a percepção de risco do país e pressionar as taxas de juros de mercado.

Juros mais altos encarecem empréstimos para empresas e consumidores, podem reduzir a procura por crédito e aumentar o risco de inadimplência. Essas perspectivas influenciam a avaliação dos investidores sobre os resultados futuros das instituições financeiras.

No entanto, a queda das ações não significa que os bancos tenham sofrido uma deterioração imediata de seus balanços. O movimento observado na pré-abertura representa uma reavaliação das expectativas para o mercado brasileiro.

O que explica a queda da Petrobras?

No caso da Petrobras, os investidores também acompanham a relação da companhia com o governo federal, seu acionista controlador.

A política de preços dos combustíveis, os investimentos, a distribuição de dividendos e a possibilidade de interferência em decisões comerciais estão entre os fatores que influenciam a avaliação da petroleira.

Contudo, a forte queda registrada antes da abertura regular de Wall Street não pode ser atribuída exclusivamente a uma dessas questões. O movimento também ocorreu no contexto de uma revisão mais ampla das posições de investidores em ativos brasileiros após o resultado eleitoral.





O que são ADRs e por que elas antecipam a reação do mercado?

As ações citadas são negociadas nos Estados Unidos por meio de ADRs, sigla em inglês para American Depositary Receipts. Esses recibos permitem que investidores negociem no mercado norte-americano papéis de empresas de outros países, incluindo companhias brasileiras.

As cotações em Nova York ajudam a observar a reação dos investidores internacionais antes da abertura regular da Bolsa brasileira, a B3. Entretanto, os preços no exterior não precisam repetir exatamente o comportamento dos papéis negociados no Brasil, pois há diferenças de horário, liquidez e condições de negociação.

O desempenho ao longo desta segunda-feira dependerá das ordens de compra e venda, das condições de mercado e de novas avaliações sobre a política econômica do próximo mandato de Lula.