Imagem gerada por IA Calendário final de ano

Moradores de 15 cidades brasileiras poderão ter folga nesta segunda-feira (26), em razão de feriados municipais ou de datas comemorativas transferidas por decreto. As localidades estão distribuídas por oito estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná e São Paulo.

A data não é feriado nacional. Por isso, nas cidades que não estão na lista, a segunda-feira será um dia útil normal, salvo a existência de outra determinação local.

Confira a relação dos municípios com feriados municipais ou datas remanejadas para 26 de outubro:

Bahia: Brejões, Cocos e Santa Inês;

Ceará:Groaíras e Uruburetama;

Maranhão: Icatu;

Minas Gerais: Jordânia;

Mato Grosso: Alto Araguaia e Poxoréu;

Pará: Igarapé-Açu;

Paraná: Quatiguá, Quinta do Sol e Verê;

São Paulo: Cândido Mota e Marapoama.

Por que algumas cidades terão folga?

Em três municípios, a folga de segunda-feira ocorre por causa da transferência de datas originalmente previstas para outros dias.

Em Cocos, na Bahia, o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, foi transferido para o dia 26.

Em Quinta do Sol, no Paraná, o feriado de São Judas Tadeu, padroeiro do município, também foi antecipado para segunda-feira. A data original da celebração é 28 de outubro.

Já em Marapoama, no interior de São Paulo, o aniversário da cidade, celebrado em 27 de outubro, foi remanejado para o dia 26 por decreto municipal.

Bancos e comércio vão funcionar?

O funcionamento de bancos, repartições públicas e estabelecimentos comerciais pode variar nas cidades com feriado. A abertura ou o fechamento depende das regras aplicáveis a cada serviço e da legislação local.

Por isso, quem mora ou pretende visitar esses municípios deve consultar os horários de atendimento antes de se deslocar. A existência de um feriado municipal não significa necessariamente que todos os estabelecimentos estarão fechados.

Próximo feriado nacional

O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, em 2 de novembro, uma segunda-feira. A data vale em todo o território brasileiro e poderá proporcionar um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.Mariana Araújo has paused their notifications