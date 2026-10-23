Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2025 pode ser feita pelo portal ou aplicativo da Receita Federal
Marcello Casal JrAgência Brasil
Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2025 pode ser feita pelo portal ou aplicativo da Receita Federal

A Receita Federal abre, às 9h da data de hoje (23), a consulta referente a lote extra de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, serão pagos R$ 531,6 milhões  para em torno de 184,4 mil contribuintes, com depósito previsto para serem pagos em 30 de outubro.

Para saber se está dentre os beneficiados, pode consultar a situação da restituição pelo site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

Esse lote é destinado, a pessoas que regularizaram pendências e saíram da  malha fina do Imposto de Renda  tanto deste ano e quanto a anos anteriores. Isso significa que quem teve a declaração retida, mas conseguiu corrigir os problemas identificados pelo Fisco, pode receber os valores neste pagamento.

Quem recebe a restituição neste lote?

Uma parte significativa do dinheiro será destinada a contribuintes que têm prioridade garantida por lei. Do total de R$ 531,6 milhões R$ 293,4 milhões serão pagos a esses grupos.

Confira como os valores serão distribuídos:

  • Pessoas com mais de 80 anos: 5.424 restituições;
  • Pessoas entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições;
  • Pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave: 4.047 restituições;
  • Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições.

Além desses grupos, outros contribuintes também terão direito ao pagamento antecipado. É o caso de quem utilizou a declaração pré-preenchida  ou escolheu receber a restituição por Pix, desde que a chave informada seja o CPF.

Nesse grupo, são esperados 121,5 mil restituições. Já outros 16.665 pagamentos serão destinados a contribuintes que não se enquadram nas categorias prioritárias.

Como consultar a restituição?

A consulta pode ser feita pela internet, sem a necessidade de comparecer a uma unidade da Receita Federal. Para isso, basta seguir alguns passos:

  1. Acesse o site oficial da Receita Federal.
  2. Entre na área “Meu Imposto de Renda”.
  3. Na seção “Serviços”, clique em “Consultar minha restituição”.
  4. Selecione a opção “Iniciar”.
  5. Informe o CPF e a data de nascimento.
  6. Escolha o ano correspondente à declaração que deseja consultar e siga as instruções da página.

Ao concluir o procedimento, o sistema informará se a restituição está disponível para pagamento.

O que fazer se o dinheiro não cair na conta?

O pagamento da restituição é realizado em uma conta bancária de titularidade do próprio contribuinte. Sendo assim, se tiver algum erro nos dados bancários informados na declaração ou algum problema com a conta indicada, o depósito poderá não ser concluído.

Nessas situaçoes, é possível solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasi l. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de depósito.

Para fazer a solicitação, o contribuinte precisa informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. O procedimento pode ser realizado pelo Portal do Banco do Brasil ou pelos seguintes telefones:

  • 4004-0001: capitais;
  • 0800-729-0001: demais localidades;
  • 0800-729-0088: atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Depois de solicitar o reagendamento, basta aguardar uma nova tentativa de crédito.

Fique atento ao prazo, se o valor não for resgatado em até um ano, será necessário fazer um requerimento pelo portal e-CAC da Receita Federal.

Receita Federal já pagou mais de R$ 41 bilhões em restituições

O lote extra faz parte do calendário de pagamentos do Imposto de Renda de 2026. Conforme a Receita Federal, mais de R$ 41 bilhões já foram pagos em restituições a 25,9 milhões de contribuintes neste ano, valor recorde.

Medidas fiscais propostas pelo governo agitam o mercado financeiro
Reprodução
Medidas fiscais propostas pelo governo agitam o mercado financeiro

Os pagamentos foram distribuídos em cinco lotes, e cerca de oito em cada dez contribuintes com direito à restituição receberam os valores já no primeiro lote.

Calendário da restituição em 2026

Confira as datas:

  1. lote: 29 de maio
  2. lote: 30 de junho
  3. lote: 31 de julho
  4. lote: 31 de agosto
  5. lote: 30 de outubro

Outra novidade foi o chamado cashback do Imposto de Renda , que destinou R$ 460 milhões a 3,4 milhões de pessoas que não haviam apresentado a declaração em 2025, referente ao ano-calendário de 2024.

A Receita também notificou 498,5 mil contribuinte s que caíram na malha fina. A iniciativa procura orientar essas pessoas sobre como corrigir possíveis erros e regularizar a situação, seguindo as regras previstas no Código de Defesa do Contribuinte.

Segundo o Fisco, parte desses contribuintes apresenta problemas simples na declaração. Quem corrigir as pendências e tiver direito à restituição poderá receber os valores em lotes extras, liberados mensalmente.

Atenção aos golpes envolvendo a restituição

Com a liberação de novos pagamentos, também é importante redobrar os cuidados com possíveis golpes. Criminosos podem aproveitar o período para enviar mensagens falsas em nome da Receita Federal, prometendo antecipar a restituição ou liberar valores mediante o pagamento de taxas.

Por isso, desconfie de mensagens que solicitem dados bancários, senhas ou pagamentos para liberar o dinheiro. A Receita Federal não cobra taxas para depositar a restituição.

A recomendação é consultar a situação da declaração somente pelos canais oficiais. Assim, o contribuinte pode acompanhar o pagamento com mais segurança e evitar cair em fraudes.

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