Marcello Casal JrAgência Brasil Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2025 pode ser feita pelo portal ou aplicativo da Receita Federal

A Receita Federal abre, às 9h da data de hoje (23), a consulta referente a lote extra de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, serão pagos R$ 531,6 milhões para em torno de 184,4 mil contribuintes, com depósito previsto para serem pagos em 30 de outubro.

Para saber se está dentre os beneficiados, pode consultar a situação da restituição pelo site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

Esse lote é destinado, a pessoas que regularizaram pendências e saíram da malha fina do Imposto de Renda tanto deste ano e quanto a anos anteriores. Isso significa que quem teve a declaração retida, mas conseguiu corrigir os problemas identificados pelo Fisco, pode receber os valores neste pagamento.

Quem recebe a restituição neste lote?

Uma parte significativa do dinheiro será destinada a contribuintes que têm prioridade garantida por lei. Do total de R$ 531,6 milhões e R$ 293,4 milhões serão pagos a esses grupos.

Confira como os valores serão distribuídos:

Pessoas com mais de 80 anos: 5.424 restituições;

Pessoas entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições;

Pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave: 4.047 restituições;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições.

Além desses grupos, outros contribuintes também terão direito ao pagamento antecipado. É o caso de quem utilizou a declaração pré-preenchida ou escolheu receber a restituição por Pix, desde que a chave informada seja o CPF.

Nesse grupo, são esperados 121,5 mil restituições. Já outros 16.665 pagamentos serão destinados a contribuintes que não se enquadram nas categorias prioritárias.

Como consultar a restituição?

A consulta pode ser feita pela internet, sem a necessidade de comparecer a uma unidade da Receita Federal. Para isso, basta seguir alguns passos:

Acesse o site oficial da Receita Federal. Entre na área “Meu Imposto de Renda”. Na seção “Serviços”, clique em “Consultar minha restituição”. Selecione a opção “Iniciar”. Informe o CPF e a data de nascimento. Escolha o ano correspondente à declaração que deseja consultar e siga as instruções da página.

Ao concluir o procedimento, o sistema informará se a restituição está disponível para pagamento.

O que fazer se o dinheiro não cair na conta?

O pagamento da restituição é realizado em uma conta bancária de titularidade do próprio contribuinte. Sendo assim, se tiver algum erro nos dados bancários informados na declaração ou algum problema com a conta indicada, o depósito poderá não ser concluído.

Nessas situaçoes, é possível solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasi l. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de depósito.

Para fazer a solicitação, o contribuinte precisa informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. O procedimento pode ser realizado pelo Portal do Banco do Brasil ou pelos seguintes telefones:

4004-0001: capitais;

0800-729-0001: demais localidades;

0800-729-0088: atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Depois de solicitar o reagendamento, basta aguardar uma nova tentativa de crédito.

Fique atento ao prazo, se o valor não for resgatado em até um ano, será necessário fazer um requerimento pelo portal e-CAC da Receita Federal.

Receita Federal já pagou mais de R$ 41 bilhões em restituições

O lote extra faz parte do calendário de pagamentos do Imposto de Renda de 2026. Conforme a Receita Federal, mais de R$ 41 bilhões já foram pagos em restituições a 25,9 milhões de contribuintes neste ano, valor recorde.

Reprodução Medidas fiscais propostas pelo governo agitam o mercado financeiro

Os pagamentos foram distribuídos em cinco lotes, e cerca de oito em cada dez contribuintes com direito à restituição receberam os valores já no primeiro lote.

Calendário da restituição em 2026

Confira as datas:

lote: 29 de maio lote: 30 de junho lote: 31 de julho lote: 31 de agosto lote: 30 de outubro

Outra novidade foi o chamado cashback do Imposto de Renda , que destinou R$ 460 milhões a 3,4 milhões de pessoas que não haviam apresentado a declaração em 2025, referente ao ano-calendário de 2024.

A Receita também notificou 498,5 mil contribuinte s que caíram na malha fina. A iniciativa procura orientar essas pessoas sobre como corrigir possíveis erros e regularizar a situação, seguindo as regras previstas no Código de Defesa do Contribuinte.

Segundo o Fisco, parte desses contribuintes apresenta problemas simples na declaração. Quem corrigir as pendências e tiver direito à restituição poderá receber os valores em lotes extras, liberados mensalmente.

Atenção aos golpes envolvendo a restituição

Com a liberação de novos pagamentos, também é importante redobrar os cuidados com possíveis golpes. Criminosos podem aproveitar o período para enviar mensagens falsas em nome da Receita Federal, prometendo antecipar a restituição ou liberar valores mediante o pagamento de taxas.

Por isso, desconfie de mensagens que solicitem dados bancários, senhas ou pagamentos para liberar o dinheiro. A Receita Federal não cobra taxas para depositar a restituição.

A recomendação é consultar a situação da declaração somente pelos canais oficiais. Assim, o contribuinte pode acompanhar o pagamento com mais segurança e evitar cair em fraudes.