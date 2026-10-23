Divulgação/Rockstar Games GTA VI, jogo da Rockstar Games

A chegada de GTA 6 promete movimentar não apenas o mundo dos games, mas também o mercado de trabalho. Conforme uma estimativa do economista espanhol José García Montalvo, professor da Universidade Pompeu Fabra, cerca de 1,5 milhão de norte-americanos podem faltar no trabalho para jogar .

De acordo com o cálculo do especialista, essas ausências poderiam representar um impacto de aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 5,06 quatrilhões) na produtividade dos Estados Unidos com apenas um dia. Apesar do valor expressivo, é importante destacar que se trata de uma estimativa acadêmica, e não de uma previsão oficial do prejuízo para a economia do país.

O número ajuda a entender o tamanho da expectativa dos jogadores em torno de GTA 6, que já movimenta os fãs mesmo antes de chegar às lojas.

Como GTA 6 pode impactar a economia?

Para chegar à estimativa de US$ 1 bilhão, José García Montalvo considerou uma produção anual média de US$ 70 mil (R$ 352.863,00) por trabalhador. A partir do valor, o economista calculou o possível impacto das ausências no trabalho durante o lançamento do jogo.

Isso não significa, que todo esse dinheiro será perdido de maneira definitiva. Essa estimativa representa uma possível redução na produtividade durante o período, já que parte dos funcionários pode deixar de trabalhar naquele dia.

Além das faltas, o lançamento também pode afetar em concentração de quem continuar trabalhando. Com a repercussão do jogo, conversas entre colegas e a expectativa para começar a jogar podem acabar distraindo a atenção durante o expediente de trabalho.

A expectativa dos fãs não é novidade

No ano de 2013, quando GTA 5 chegou ao mercado, uma pesquisa realizada pelo IGN apontou que 46% de quase 11 mil participantes pretendiam tirar o dia para jogar. Porém, o levantamento registrou apenas a intenção dos entrevistados, e não o número real de trabalhadores que faltaram ao serviço.

Conteúdo gerado por IA GTA 6 pode fazer 1,5 milhão de americanos faltarem ao trabalho e gerar impacto de US$ 1 bilhão na economia

Agora, mais de uma década depois, a expectativa em torno de GTA 6 volta a movimentar os fãs. Alguns já começaram a organizar suas agenda para aproveitar o lançamento com tranquilidade.

Esse é o caso do streamer Bud Burruss, que contou ao The Wall Street Journal que pretende tirar cinco dias de "férias" para jogar. Outros fãs também relatam que estão planejando tirar suas folgas com antecedência para ter mais tempo de aproveitar a campanha.

Mas, enquanto os jogadores se organizam para passar horas no novo game, a expectativa também é grande do outro lado da indústria, o das empresas que esperam faturar com o lançamento.

O impacto de US$ 1 bilhão chama a atenção por outro motivo

O valor previsto de impacto na produtividade norte-americana é semelhante à expectativa financeira anunciada pela Take-Two Interactive, empresa responsável pela publicação de GTA 6.

De acordo com o CEO da companhia, Strauss Zelnick, a empresa espera gerar mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa operacional durante o ano fiscal, com o novo jogo entre os principais responsáveis por esse resultado.

Apesar dessa baita coincidência nos valores, é importante entender que eles representam coisas distintas. De um lado, existe a possibilidade de uma r edução temporária na produtividade de empresas norte-americanas. Do outro, a Take-Two espera obter resultados financeiros com o lançamento.

Ou seja, não significa que o dinheiro que deixar de ser produzido nos Estados Unidos será transferido diretamente para a empresa. São apenas estimativas relacionadas a atividades econômica s distintas.

E o alcance do lançamento também não se limita ao mercado norte-americano.

GTA 6 movimenta uma indústria internacional

O desenvolvimento do jogo envolve profissionais e empresas de diferentes regiões. A Rockstar North, principal estúdio responsável pelo título, por exemplo, fica em Edimburgo, na Escócia.

Isso mostra como um lançamento desse porte pode movimentar uma cadeia internacional de desenvolvimento e distribuição. Mesmo assim, os efeitos econômicos variam de acordo com cada região e não podem ser resumidos a uma simples transferência de dinheiro entre países.

Enquanto a indústria se prepara para a estreia, até os militares dos Estados Unidos apareceram entre os envolvidos nas histórias que cercam o lançamento.

Até militares podem ganhar folga para jogar

Reprodução/X Proposta de folga para soldados dos Estados Unidos envolve GTA VI

Um panfleto atribuído ao 9º Batalhão de Engenharia, unidade de Fort Stewart, na Geórgia, indica que os soldados poderiam receber quatro dias de folga ao renovar o alistamento . O período seria planejado para coincidir com a chegada de GTA 6, prevista para 19 de novembro.

Conforme o documento, atribuído ao tenente-coronel Ryan D. Hodgson, essa iniciativa teria como objetivos promover a permanência dos militares em corporação, melhorar o moral da equipe e recompensar a dedicação dos soldados.

Nesse caso, o benefício estaria relacionado à renovação do alistamento, e não simplesmente à vontade de jogar. Ainda assim, a proposta chamou a atenção por associar um período de descanso a um dos lançamentos mais aguardados da indústria dos games.

E no Brasil, vale faltar ao trabalho para jogar GTA 6?

Se você já está ansioso para jogar GTA 6, vale se planejar com antecedência para aproveitar o lançamento sem problemas no trabalho.

De acordo com o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as faltas sem prejuízo do salário são permitidas em situações específicas previstas em lei, e jogar videogame não está entre elas. Já o artigo 6º da Lei nº 605/1949 prevê que a falta injustificada pode levar a perda da remuneração do descanso semanal remunerado.

Por isso, se a ideia é passar horas explorando o novo mundo da Rockstar, o melhor é combinar uma folga com antecedência ou negociar as férias com a empresa. Assim, você pode curtir o lançamento sem comprometer o salário no dia do pagamento.