Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros de SP
Divulgação/Governo de SP
Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros de SP

Quem deseja atuar no reforço da segurança de banhistas durante a temporada de verão já pode participar do processo seletivo para a contratação de 466 guarda-vidas temporários do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Os aprovados terão remuneração mensal de R$ 2.534,20 e contratos de até cinco meses. As inscrições vão até o dia 9 de novembro.

Para participar, os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens) e demonstrar aptidão física em avaliações supervisionadas.

O processo seletivo conta com etapas de testes práticos e de condicionamento físico, além de treinamento preparatório prévio para os selecionados.

O que faz um guarda-vidas temporário?

Os selecionados que atuarão no reforço do verão 2026/2027 terão as seguintes atribuições e condições:

  • Segurança de Banhistas: Garantir a proteção e prevenção de acidentes em praias do litoral paulista e em represas do estado.
  • Locais de Atuação: Atuar em 16 municípios.
  • No litoral: Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.
  • Na capital e região metropolitana: represa do Guarapiranga e represa Billings (São Bernardo do Campo).
  • Capacitação: Passar por três semanas de estágio e treinamento específico antes de assumir formalmente os postos de trabalho.



Cronograma e Período de Atuação

As etapas e o período de trabalho do processo seletivo estão definidos. Confira abaixo:

  • Período de Inscrição: Até 9 de novembro.
  • Avaliação Física: Testes de corrida e natação supervisionados pelo Corpo de Bombeiros.
  • Treinamento: Três semanas de estágio e treinamento prévio.
  • Período de Atuação: Entre novembro de 2026 e março de 2027.

Todas as informações detalhadas e orientações sobre os locais de inscrição e provas estão no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site do Corpo de Bombeiros.

Serviço
Processo Seletivo – Guarda-Vidas Temporários

Data: Inscrições abertas até 9 de novembro
Inscrições:  No site do Corpo de Bombeiros, ou presencialmente nos locais indicados no edital do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP).

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