Lívia Coimbra / iG Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou pela 14ª vez consecutiva nesta quinta-feira (22) e pode pagar R$ 230 milhões no próximo concurso. Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 3.073. A Lotofácil, por outro lado, teve três apostas vencedoras, que receberão R$ 3.832.338,98 cada.

A Caixa Econômica Federal realizou cinco sorteios no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além das duas modalidades, a Quina e a Timemania acumularam. Já o Dia de Sorte premiou uma aposta de Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, com R$ 245.525,63.

Mega-Sena vai a R$ 230 milhões

O concurso 3.073 da Mega-Sena sorteou as seguintes dezenas:

04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para R$ 230 milhões.

A quina teve 203 apostas vencedoras, com pagamento de R$ 23.138,67 para cada uma. Outras 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 510,55.

O próximo sorteio está previsto para sábado (24), antecipado por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25).

Lotofácil paga R$ 3,8 milhões para cada vencedor

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.811 da Lotofácil. Os bilhetes premiados foram registrados em Santa Maria do Oeste, no Paraná, Indaiatuba, em São Paulo, e no Rio de Janeiro.

Os números foram:

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 25

Cada aposta vencedora receberá R$ 3.832.338,98.

Na faixa de 14 acertos, 871 apostas ganharam R$ 1.160,69 cada. Outras 25.662 acertaram 13 números, com prêmio individual de R$ 35.

O concurso 3.812 será realizado nesta sexta-feira (23), com estimativa de R$ 2 milhões.

Quina acumula e chega a R$ 58,5 milhões

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7.149 da Quina.

Foram sorteados:

12 - 53 - 54 - 58 - 75

A quadra teve 76 apostas vencedoras, que receberão R$ 11.652,25 cada.

Outras 6.858 apostas acertaram três números, com pagamento de R$ 122,98. Na faixa de dois acertos, 176.083 bilhetes foram premiados com R$ 4,78.

O próximo concurso será nesta sexta-feira (23), com prêmio estimado em R$ 58,5 milhões.

Timemania também termina sem vencedor

O concurso 2.458 da Timemania sorteou as dezenas:

14 - 45 - 49 - 52 - 55 - 59 - 80

O Time do Coração foi o Tombense, de Minas Gerais.

Ninguém acertou os sete números. Uma aposta fez seis acertos e receberá R$ 153.571,53.

Na faixa de cinco dezenas, 110 apostas ganharam R$ 1.994,43 cada.

O prêmio principal acumulou para R$ 22,1 milhões. O próximo sorteio está previsto para sábado (24), em razão da alteração de calendário provocada pelas eleições.

Aposta de Mato Grosso ganha no Dia de Sorte

Uma aposta de Nova Bandeirantes, município de Mato Grosso, acertou as sete dezenas do concurso 1.329 do Dia de Sorte e levou R$ 245.525,63.

Os números sorteados foram:

01 - 06 - 07 - 09 - 25 - 29 - 31

O Mês da Sorte foi novembro.

Outras 20 apostas acertaram seis dezenas e ganharam R$ 2.924,53 cada. Na faixa de cinco acertos, 848 apostas receberão R$ 25.

O próximo concurso está marcado para sexta-feira (23), com estimativa de R$ 100 mil.

Os resultados e as informações sobre pagamentos podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.