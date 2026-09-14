Divulgação Distrito Anhembi recebe a 11ª edição do Latam Retail Show entre 15 e 17 de setembro, em São Paulo

Entre os dias 15 e 17 de setembro, o Latam Retail Show 2026 transforma o Distrito Anhembi, em São Paulo, no palco das principais lideranças do varejo, indústria, serviços e tecnologia. Com o tema “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”, a 11ª edição do evento apresenta mais de 200 palestrantes, 16 pesquisas inéditas e nove encontros integrados. A expectativa é receber mais de 3 mil visitantes ao longo dos três dias de programação.

Os painéis da programação terão, entre os temas, inteligência artificial, comportamento do consumidor e novos modelos de negócio. “Esta edição irá discutir mudanças que já impactam os negócios e outras que começam a ganhar força. A programação foi construída a partir de experiências de empresas que estão vivendo essas transformações na prática, oferecendo referências e discussões para entender os movimentos do mercado e pensar os próximos passos”, afirma Ana Paula Rocha, diretora executiva da Gouvêa Experience.

Entre os destaques da edição está o lançamento do livro (Retail Services)ᴬᴵ: a transformação estratégica do varejo pelos serviços e soluções potencializados pela inteligência artificial, coordenado por Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, e editado pela Qualitymark. A obra reúne 24 coautores nacionais e internacionais e discute como serviços ampliam as possibilidades de atuação das empresas.

“O livro aprofunda uma transformação já em curso: durante décadas, o varejo teve o produto como centro da proposta de valor. Agora, serviços, experiências e tecnologia ganham peso crescente, e a IA acelera esse processo”, afirma o executivo.





Confira os destaques da programação:

15 de setembro

9h | Keynote Session WGSN – Despertar Sensorial: Como a Inteligência Humana se tornará a Prioridade dos Consumidores até 2028. Com Andrea Bell, Vice-Presidente de Creative Intelligence. Local: plenária.

10h30 | Desafios da Liderança nos Tempos Atuais e Futuros. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Gilberto Tomazoni, CEO Global, JBS S.A. Local: plenária.

11h20 | Everything As A Service e a Desmaterialização do Consumo. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Julien Gazier, CFO da Leroy Merlin Brasil, e Karina Mussolino, diretora Veterinária de Seres do Grupo Petz Cobasi. Local: plenária.

12h10 | Worldpanel – Do canal tradicional à IA: estamos realmente decifrando a evolução do shopper? Com David Fiss, Sr Director, e Marcela Botana, Growth & Commercial Excellence Regional Director América Latina. Local: plenária.

15h05 | O Cliente no Centro dos Serviços Financeiros: Wallet + Heart + Mind. Moderador: Eduardo Yamashita, CEO, Gouvêa Inteligência. Com Bruno Lodo, Diretor de CX e Operações, 99pay | Vitor Ramos Silva, Diretor de Marketing e Produtos, Midway. Local: palco lado direito.

16h40 | Mega Fórum – Liderança e Negócios em Transformação: Como construir empresas preparadas para o Futuro. Moderador: Marcos Gouvêa da Gouvêa Ecosystem. Com Carol Manciola, autora de “Vendas Movem o Mundo” | Daniel Schnaider, autor de “Mão de Obra Infinita” | Rodrigo Malfitani, autor de “Diário da Hospitalidade” | Luiz Paulo Foggetti, autor de “Homo Longevus”. O painel abordará também as lições dos livros e contará com sessão de autógrafos. Local: plenária.

Os autores estarão disponíveis para conversar com o público e autografar seus livros para quem levar os exemplares.

16 de setembro

10h30 | A Transformação e os Novos Modelos de Negócios para Shoppings Centers. Moderador: Francisco Ritondaro da Gouvêa Malls. Com Adriano Sartori, CEO, CBRE Brasil | Renato Floh, Diretor Executivo Comercial, ALLOS. Local: plenária.

11h15 | IA e Dados Unificados no Varejo: Como a Kroger Modernizou Operações em Grande Escala. Com Antony Wildey, Vice President, Global Sales Consulting, Oracle. Local: plenária.

14h00 | A Evolução do E-commerce potencializado pela Inteligência Artificial. Moderador: Roberto Wajnsztok da Gouvêa Consulting. Com Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment, Shopee. Local: palco lado esquerdo.

15h05 | Black Friday no Modo IA. Moderadora: Nathalia Camargo, Líder de Commerce - Google Customer Solutions, Google Brasil. Com Juliana Depin Moser, Executiva de Marca, Marketing e Comunicação, Intelbras | Anselmo Sousa, Head de Digital, Lojas Marisa. Local: palco central.

15h50 | E-commerce de Todos: Humanização e Consultoria Ampliando Resultados no Digital. Moderador: In Hsieh da Gouvêa China Desk e Gouvêa Ecosystem. Com Brenda Olivieri, Top Seller & Estrategista TikTok Shop, e Lucas Ogata, Head de Social Commerce, AURA BEAUTY. Local: palco central.

16h40 | Mega Fórum – Moda Circular é Tudo. Moderadora: Aiana Freitas da Mercado&Consumo. Com Bruna Vasconi, sócia-fundadora da Peça Rara, e Deborah Secco, Sócia e Embaixadora da Peça Rara. Local: plenária.

17 de setembro

9h | Keynote Session – Crescimento nos Extremos: Onde o Varejo está Ganhando e Onde está sendo Espremido. Com Leah Boston, Senior Research Analyst, Euromonitor International. Local: plenária.

9h30 | Indústria mais Próxima do Consumidor: Soluções para as Demandas e Liderança em Tendências. Com Juliana Felmanas, Diretora de Planejamento Estratégico, CIMED. Local: plenária.

12h20 | Nova Matriz de Consumo Global e Como se Adaptar a ela. Moderador: Ulisses Zamboni, Chairman e sócio, Santa Clara; Membro do Conselho, MIT Sloan Business Review no Brasil. Com Liana Kerikian, CMO, Decathlon Brasil | Rodrigo Furquini, Diretor de Marketing Brasil e Líder Global da Categoria de Confeitos, Ingredion. Local: palco esquerdo.

12h20 | Omnicanalidade e Efeito Halo: Integração de Canais para melhorar Resultado. Moderador: Thiago de Melo Furbino, Fundador, TLMF; Anfitrião, No Varejo Podcast. Com Ney Santos, VP de Tecnologia, Riachuelo | Pedro Correa, Chief Digital Officer (CDO), VESTE S/A. Local: palco central.

Serviço

Latam Retail Show - “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”

Data: 15 a 17 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Horário: das 8h30 às 18h

Veja a programação completa no site: Latam Retail Show.

Sobre a Gouvêa Experience

A Gouvêa Experience integra a Gouvêa Ecosystem e atua na vertical de experiências de marca, eventos e relacionamento com as principais lideranças do setor varejista, serviços, consumo e soluções no Brasil e no exterior. Suas missões internacionais e eventos proporcionam acesso direto a negócios, inovações e tendências que moldam o varejo global.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é um ecossistema de consultorias, soluções e serviços que atua em todas as frentes do setor de consumo, varejo e distribuição. Fundada em 1988, é referência no Brasil e no mundo por sua visão estratégica, atuação prática e profunda compreensão do setor. É membro do Ebeltoft Group, consórcio global de consultorias especializadas em varejo.