Foto: Reprodução/ Divulgação Estrutura conta com mais de 20 estúdios

O avanço das transmissões ao vivo como ferramenta de vendas ganhou um novo endereço em Campinas. A cidade recebe nesta quarta-feira (9) a Access Live House, complexo criado para concentrar produção de conteúdo, live commerce e social commerce em uma estrutura com mais de 20 estúdios. O projeto recebeu investimento de R$ 5 milhões e foi instalado no Polo de Tecnologia do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD).

A estrutura foi desenvolvida para permitir que diferentes marcas realizem transmissões simultâneas e personalizadas. Entre os equipamentos estão câmeras 4K, sistemas robóticos de captação de imagens e um telão de LED de alta definição.

Os estúdios também podem ser adaptados para campanhas publicitárias, lançamentos de produtos e experiências de compra realizadas em tempo real.

A proposta da Access é levar ao mercado brasileiro um modelo de operação inspirado nos grandes centros chineses de live commerce.

Na China, as transmissões comerciais se consolidaram como uma importante ferramenta de interação entre marcas, apresentadores e consumidores.

Com a nova unidade, a empresa pretende transformar Campinas em um centro nacional de operações relacionadas à chamada creator economy.

A projeção é gerar mais de 40 vagas presenciais e ampliar a participação de criadores de conteúdo no mercado. A meta informada pela empresa é chegar a mais de 20 mil novos criadores monetizando conteúdo até o fim de 2027.

Estrutura transforma estúdio em plataforma de vendas

Mais do que um espaço para gravações, a Access Live House foi planejada para integrar produção audiovisual, tecnologia e comércio digital.

A operação reúne estúdios profissionais, uma live room, ambientes para ativações de marcas, espaço para eventos, camarins e áreas destinadas à operação técnica.

O objetivo é permitir que uma empresa entre no espaço com uma campanha e encontre uma estrutura preparada para produzir e transmitir o conteúdo.

Cada estúdio poderá receber uma configuração específica. Isso permite, por exemplo, criar cenários diferentes para campanhas, reproduzir ambientes de uma determinada marca ou montar estruturas temporárias para lançamentos.

Os recursos de automação também fazem parte da proposta. Sistemas robóticos de captação de imagem podem ser utilizados durante as transmissões, enquanto câmeras 4K ampliam a qualidade técnica da produção.

Segundo Ana Cláudia Mendes, CEO da Access, a inspiração veio da evolução do mercado chinês.

"A China mostrou ao mundo que o live commerce não é apenas um formato de venda, mas um novo modelo de negócios. Nossa proposta é aperfeiçoar essa estrutura no Brasil, formando profissionais, conectando marcas e criando um ambiente preparado para operar em larga escala. Campinas oferece o ecossistema ideal para esse movimento", afirma.

O crescimento desse mercado acompanha a expansão da creator economy. Segundo estudo do Goldman Sachs citado pela empresa, o setor deve movimentar cerca de US$ 480 bilhões até 2027.

O avanço é associado ao crescimento do comércio social, da influência digital e das plataformas de vídeos curtos.





Campinas entra na estratégia de expansão

A escolha da cidade não ocorreu apenas pela proximidade com São Paulo. A Access aponta a presença de universidades, centros de pesquisa, empresas de tecnologia e um ambiente voltado à inovação como fatores que pesaram na decisão.

Fundada há seis anos, a empresa nasceu a partir da experiência de Ana Cláudia no mercado de lives. Atualmente, informa trabalhar com mais de 3.500 criadores de conteúdo e atender mais de 100 grandes marcas.

Entre as empresas citadas pela Access estão Natura, Riachuelo e SC Johnson. A agência também mantém parcerias com TikTok e Shopee e possui uma equipe com mais de 50 colaboradores.

Com a inauguração do complexo, a empresa pretende ampliar esse quadro e criar oportunidades em diferentes áreas relacionadas à economia digital.

Uma delas é a de live seller, profissional que conduz transmissões voltadas à apresentação e venda de produtos. A Access prevê ampliar a formação desses profissionais como parte da estratégia para desenvolver o mercado.

"Queremos transformar Campinas em referência nacional na economia dos criadores. O polo foi pensado para reunir tecnologia, capacitação e geração de oportunidades, aproximando empresas e profissionais de um mercado que cresce rapidamente em todo o mundo", afirma Ana Cláudia.

Primeiras transmissões acontecem na inauguração

A nova estrutura será apresentada ao público durante a inauguração, nesta quarta-feira (9). A programação terá ativações de marcas e transmissões ao vivo realizadas diretamente nos estúdios.

A demonstração deve apresentar algumas das possibilidades oferecidas pelo complexo, incluindo a personalização dos ambientes e a realização de transmissões simultâneas.

Para a Access, a expectativa é que a estrutura ajude a consolidar um novo modelo de produção e venda de conteúdo no Brasil. A empresa pretende usar Campinas como base para ampliar a operação nacional de live commerce e conectar marcas, criadores e plataformas digitais.