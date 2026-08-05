Pixabay Brasileiros que trabalham fora do país têm direito a auxílios financeiros bem maiores

Imagine descobrir que jogou no lixo um bilhete que valia um milhão de euros (R$ 5,8 milhões). Foi exatamente isso que aconteceu com uma moradora da região da Puglia, no sul da Itália.

O que parecia um prêmio perdido acabou sendo recuperado graças ao trabalho de coletores de lixo , que localizaram o comprovante após uma super força-tarefa.

Segundo a empresa de gestão de resíduos SANB, responsável pela coleta na região, os garis conseguiram recuperar o bilhete premiado no valor de um milhão de euros ( R$ 5,8 milhões). O comprovante da loteria instantânea foi encontrado "milagrosamente intacto" depois que os trabalhadores vasculharam pilhas de lixo dentro de um caminhão, informou a empresa de gestão de resíduos à AFP.

A vencedora, que não teve a identidade divulgada, foi até uma loja no domingo (2) para conferir o comprovante. No local, a máquina informou que o prêmio não poderia ser pago ali, já que estabelecimentos desse tipo só realizavam em valores menores.

Sem imaginar que havia acertado o prêmio máximo, ela voltou para casa. Foi então que um familiar avisou que os números que costumava apostar haviam sido os sorteados.

De acordo com Roberto Nicola Toscano, gerente da SANB, a mulher costumava jogar a mesma sequência, disse Toscano à AFP.

A ganhadora sempre jogava os mesmos números porque eles estavam associados a um ente querido Roberto Nicola Toscano, gerente da SANB,





Ao retornar à loja, ela descobriu que o comprovante já havia sido descartado e recolhido pelo caminhão da coleta.

A partir desse momento, começou uma verdadeira corrida contra o tempo.

Refizemos o percurso do bilhete, sem muita esperança de encontrá-lo, pois ele já havia sido recolhido por um caminhão de lixo Roberto Nicola Toscano, gerente da SANB

Segundo o gerente, a equipe conseguiu identificar o veículo responsável pela coleta e interromper seu trajeto. O caminhão foi levado para uma empresa especializada, já que os resíduos poderiam conter materiais potencialmente perigosos.

Os trabalhadores passaram mais de um dia revirando o lixo. Durante a operação, encontraram diversos bilhetes e fragmentos de cupons até localizar o comprovante premiado, que estava preservado.

Quando a ganhadora soube que haviam encontrado seu bilhete premiado, ela chorou de emoção Roberto Nicola Toscano, gerente da SANB





Apesar do final feliz, a operação teve um custo. Como a SANB é uma empresa pública, as despesas da busca poderiam recair sobre os contribuintes. Para evitar isso, Toscano afirmou que a vencedora assinou um termo se comprometendo a "cobrir todos os custos adicionais" gerados pela operação.

No fim, a vencedora recuperou o prêmio e ainda se comprometeu a pagar os custos da operação realizada. E você, conferiria o lixo? Ainda mais se fosse um bilhete da Mega-Sena, que está acumulada e pode pagar R$ 105 milhões no próximo sorteio.

*Estagiária sob supervisão



