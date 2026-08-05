Divulgação Aplicativo do Tesouro Direto

O aplicativo oficial do Tesouro Direto para Android e iOS será desativado em 17 de agosto de 2026. A partir dessa data, o acesso às aplicações deverá ser feito pelo Portal do Investidor ou pelo aplicativo da instituição financeira onde a conta de investimentos está cadastrada.

Atualmente, o aplicativo já não está mais disponível para download na Play Store e na App Store. Segundo o Tesouro Direto, a mudança faz parte da construção de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente. Ainda não há previsão para o lançamento da nova plataforma.

Em nota o órgão informa:

Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados. Nota do Tesouro Direto

Com isso, não será preciso resgatar os investimentos nem fazer qualquer alteração na carteira.

Como acompanhar os investimentos?

Após o encerramento do aplicativo, os investidores poderão consultar e administrar a carteira pelo Portal do Investidor, que reúne praticamente as mesmas funcionalidades oferecidas pelo app.

Por lá, será possível:

acompanhar a rentabilidade dos títulos;

consultar a carteira de investimentos;

realizar aplicações e resgates;

acessar o histórico de operações;

gerenciar os investimentos com segurança.

O acesso pode ser feito utilizando o CPF e a conta Gov.br ou as credenciais cadastradas na plataforma.

Outra opção é acessar o Tesouro Direto diretamente pelo aplicativo ou internet banking do banco ou da corretora onde a conta está registrada. Basta fazer login normalmente e procurar pela área de investimentos.

Preciso tirar meus investimentos?

Não, a desativação do aplicativo não muda os investimentos já realizados. Os títulos continuam registrados normalmente na B3 e mantêm as mesmas condições de remuneração, vencimento e resgate.

O que é o Tesouro Direto?

Criado em 2002 em parceria com a B3, o Tesouro Direto é um programa que permite a qualquer pessoa investir em títulos públicos Federais pela internet. Na prática, o investidor empresta dinheiro ao Governo Federal e recebe uma remuneração em troca.

Reprodução Aplicativo já não aparece mais nas lojas digitais

O programa é considerado uma das principais portas de entrada para quem deseja começar a investir em renda fixa, já que permite aplicações com valores baixos e oferece diferentes modalidades de investimento.

Entre os principais títulos disponíveis estão:

Tesouro Selic: acompanha a taxa básica de juros e costuma ser indicado para a reserva de emergência;

Tesouro Prefixado: possui uma taxa de rendimento definida no momento da compra;

Tesouro IPCA+ : oferece rendimento atrelado à inflação, além de uma taxa fixa de juros.



Além das modalidades tradicionais, o programa também oferece títulos voltados para objetivos específicos, como aposentadoria e educação, ampliando as opções para os investidores brasileiros.

Quem ainda utiliza o aplicativo oficial pode aproveitar os próximos dias para conhecer o Portal do Investidor ou verificar como acessar o Tesouro Direto pelo banco ou corretora onde mantém a conta.

*Estagiária sob supervisão