O aplicativo oficial do Tesouro Direto para Android e iOS será desativado em 17 de agosto de 2026. A partir dessa data, o acesso às aplicações deverá ser feito pelo Portal do Investidor ou pelo aplicativo da instituição financeira onde a conta de investimentos está cadastrada.
Atualmente, o aplicativo já não está mais disponível para download na Play Store e na App Store. Segundo o Tesouro Direto, a mudança faz parte da construção de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente. Ainda não há previsão para o lançamento da nova plataforma.
Em nota o órgão informa:
Com a desativação do aplicativo, os investimentos dos participantes do programa permanecem inalterados, ou seja, títulos, valores investidos, rentabilidade e demais informações continuarão preservados. Nota do Tesouro Direto
Com isso, não será preciso resgatar os investimentos nem fazer qualquer alteração na carteira.
Como acompanhar os investimentos?
Após o encerramento do aplicativo, os investidores poderão consultar e administrar a carteira pelo Portal do Investidor, que reúne praticamente as mesmas funcionalidades oferecidas pelo app.
Por lá, será possível:
- acompanhar a rentabilidade dos títulos;
- consultar a carteira de investimentos;
- realizar aplicações e resgates;
- acessar o histórico de operações;
- gerenciar os investimentos com segurança.
O acesso pode ser feito utilizando o CPF e a conta Gov.br ou as credenciais cadastradas na plataforma.
Outra opção é acessar o Tesouro Direto diretamente pelo aplicativo ou internet banking do banco ou da corretora onde a conta está registrada. Basta fazer login normalmente e procurar pela área de investimentos.
Preciso tirar meus investimentos?
Não, a desativação do aplicativo não muda os investimentos já realizados. Os títulos continuam registrados normalmente na B3 e mantêm as mesmas condições de remuneração, vencimento e resgate.
O que é o Tesouro Direto?
Criado em 2002 em parceria com a B3, o Tesouro Direto é um programa que permite a qualquer pessoa investir em títulos públicos Federais pela internet. Na prática, o investidor empresta dinheiro ao Governo Federal e recebe uma remuneração em troca.
O programa é considerado uma das principais portas de entrada para quem deseja começar a investir em renda fixa, já que permite aplicações com valores baixos e oferece diferentes modalidades de investimento.
Entre os principais títulos disponíveis estão:
Tesouro Selic: acompanha a taxa básica de juros e costuma ser indicado para a reserva de emergência;
Tesouro Prefixado: possui uma taxa de rendimento definida no momento da compra;
Tesouro IPCA+ : oferece rendimento atrelado à inflação, além de uma taxa fixa de juros.
Além das modalidades tradicionais, o programa também oferece títulos voltados para objetivos específicos, como aposentadoria e educação, ampliando as opções para os investidores brasileiros.
Quem ainda utiliza o aplicativo oficial pode aproveitar os próximos dias para conhecer o Portal do Investidor ou verificar como acessar o Tesouro Direto pelo banco ou corretora onde mantém a conta.
*Estagiária sob supervisão