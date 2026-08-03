Reprodução Quina

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7082 da Quina, sorteado nesta segunda-feira (03), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 3,6 milhões no próximo concurso.

O novo sorteio será realizado nesta terça-feira (04), a partir das 21h (horário de Brasília). A Quina tem concursos de segunda-feira a sábado.

As dezenas sorteadas foram:

17 - 38 - 50 - 63 - 78

O prêmio principal estava estimado em R$ 3 milhões. Como não houve ganhador com cinco acertos, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 2.790.728,54.

Veja o rateio da Quina

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 12.675,20 para cada uma

3 acertos

2.033 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 154,38 para cada uma

2 acertos

56.032 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 5,60 para cada uma

A arrecadação total do concurso foi de R$ 7.167.438.

Segundo a Caixa, outros R$ 3.753.837,20 estão acumulados para o próximo concurso de final cinco ou especial. O valor reservado para o Sorteio Especial de São João chegou a R$ 13.453.619,60.