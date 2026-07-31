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A Receita Federal paga nesta sexta-feira (31) o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, 2,74 milhões de contribuintes receberão R$ 4,61 bilhões ao longo do dia.

Quem não estiver entre os contemplados ainda poderá receber no último lote, previsto para 28 de agosto. Com os pagamentos realizados em maio, junho e julho, a Receita já terá devolvido cerca de R$ 32 bilhões aos contribuintes.

Quem recebe neste lote?

Os pagamentos serão destinados principalmente aos contribuintes que têm prioridade. Confira a divisão:

839.464 restituições para contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

507.262 restituições para contribuintes enquadrados em outros critérios legais de prioridade;

1.396.474 restituições para contribuintes que não fazem parte dos grupos prioritários.

Calendário da restituição do IRPF 2026

Os pagamentos seguem o seguinte cronograma:

lote: 29 de maio; lote: 30 de junho; lote: 31 de julho; e último lote: 28 de agosto.

Como consultar?

A consulta está disponível desde sexta-feira passada (24) e pode ser feita pelos canais oficiais da Receita Federal.

Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

Basta acessar a área "Meu Imposto de Renda" no portal da Receita Federal ou utilizar o aplicativo oficial disponível para celulares. Também é possível consultar a situação do CPF e verificar se existe alguma pendência que impeça o pagamento.

O que fazer se houver problema no pagamento?

A restituição é depositada apenas em uma conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados ou algum problema na conta indicada na declaração, o crédito não será realizado.

Nessa situação, a orientação é solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil. O serviço permanece disponível por até um ano após a primeira tentativa de depósito.

Para fazer a solicitação, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o dinheiro não for resgatado dentro desse prazo, o contribuinte deverá solicitar o pagamento por meio do portal e-CAC da Receita Federal.

Caiu na malha fina?

Ao consultar a restituição, o contribuinte também pode verificar se a declaração caiu na chamada malha fina, situação que impede o pagamento até que as pendências sejam regularizadas.

A consulta deve ser feita pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Depois, basta seguir este caminho:

acessar "Declarações e Demonstrativos";

selecionar "Meu Imposto de Renda";

consultar a declaração de 2026.

O sistema informará se a declaração foi processada normalmente ou se existem pendências que levaram à retenção na malha fina.

Na maioria dos casos, isso acontece por divergências entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados que a Receita Federal possui. O erro pode ter sido cometido pelo próprio contribuinte, pela fonte pagadora ou até mesmo por um prestador de serviços.

Ao acessar o e-CAC, será possível identificar qual é a inconsistência e como regularizar a situação.

Se o erro tiver sido cometido pelo contribuinte, será necessário enviar uma declaração retificadora. Após a correção, a declaração volta para a fila de processamento.

Já quando a divergência for da fonte pagadora ou de um prestador de serviços, será preciso aguardar que o responsável faça a retificação das informações.

Nos casos relacionados a erros em informações enviadas pelo INSS, a Receita Federal informou que a correção já está sendo feita automaticamente. Com isso, milhares de contribuintes voltaram para a fila da restituição do Imposto de Renda 2026 sem precisar enviar uma declaração retificadora.

Atenção com golpes

Receita Federal/Reproducao Receita Federal alerta sobre golpe de falsa suspensão de CPF

Com a liberação de mais um lote da restituição, também aumentam as tentativas de golpes envolvendo o Imposto de Renda. Desconfie de mensagens que prometem antecipar o pagamento, solicitam dados bancários ou pedem o pagamento de taxas para liberar a restituição.

Antes de clicar em qualquer link, confirme se a informação realmente veio dos canais oficiais da Receita Federal. Em períodos de pagamento da restituição , criminosos costumam aproveitar a expectativa dos contribuintes para aplicar golpes por e-mail, SMS e aplicativos de mensagens.

*Estagiária sob supervisão



