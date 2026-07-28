Divulgação Mega - Sena

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (28) o sorteio do concurso 3037 da Mega-Sena, que está acumulado e pode pagar R$ 78 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O prêmio chegou a esse valor após sete concursos consecutivos sem vencedores na faixa principal. O último apostador a acertar as seis dezenas foi no concurso 3029, realizado em 9 de julho.

Quem ainda quiser tentar a sorte tem até às 20h desta terça-feira para registrar a aposta. Os jogos podem ser feitos em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas, o prêmio milionário pode mudar completamente sua vida, seja para investir, comprar imóveis, viajar ou garantir uma renda pelos próximos anos.

Como funciona a Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena possui 60 números disponívei s, e o apostador pode escolher de seis a 20 dezenas por jogo.

Além do prêmio principal para quem acerta as seis dezenas (sena), a loteria também premia quem faz cinco acertos (quina) e quatro acertos (quadra).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Quais são as chances de ganhar?

Para uma aposta simples, as probabilidades são:

Sena (6 acertos): 1 em 50.063.860;

Quina (5 acertos): 1 em 154.518;

Quadra (4 acertos): 1 em 2.332.



Embora as chances sejam pequenas, os concursos acumulados costumam atrair milhões de apostas em todo o país.

Como o prêmio é dividido?

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,79% do valor arrecadado em cada concurso.

Desse total:

40% são destinados aos acertadores da sena;

são destinados aos acertadores da sena; 13% aos acertadores da quina;

aos acertadores da quina; 15% aos acertadores da quadra;

aos acertadores da quadra; 22% ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5;

ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5; 10% s ão reservados para a Mega da Virada.

Caso não haja vencedor em alguma faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na mesma categoria.

Como retirar o prêmio?

Quem acertar as seis dezenas poderá retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa, independentemente de a aposta ter sido feita em uma lotérica, pelo portal Loterias Caixa, aplicativo ou Internet Banking da instituição.

Para receber o valor, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta ou o recibo emitido no momento da compra. Se o resgate for feito por outra pessoa, será exigida uma procuração pública com autorização para o saque.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Onde acompanhar o sorteio?

O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e é aberto ao público. A transmissão ao vivo estará disponível nos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Quem não conseguir acompanhar poderá conferir, em tempo real, as dezenas sorteadas, o resultado completo e a confirmação dos ganhadores pelo site de notícias do iG logo após a divulgação.

Vai apostar? As apostas ficam abertas somente até às 20h de hoje. Depois disso, resta torcer para que as seis dezenas escolhidas sejam as grandes vencedoras da noite.

*Estagiária sob supervisão