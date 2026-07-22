Divulgação Mega Millions sorteia novo prêmio bilionário na sexta-feira (24)

A emoção imprevisível dos jogos de loteria está em destaque mais uma vez! O jackpot do Mega Millions continua crescendo depois que nenhum bilhete acertou os seis números sorteados na noite de terça-feira - as bolas brancas 25, 37, 59, 68, e 70, mais a Mega Ball dourada 10.

Com o próximo sorteio se aproximando rapidamente, nesta sexta-feira a famosa loteria americana Mega Millions vai sortear um prêmio extraordinário de US$743 milhões, o equivalente a quase R$ 4 bilhões.

E tem mais: a Mega Millions se destaca por valorizar as faixas secundárias. É a única loteria nos EUA onde um bilhete que bate na trave pode render entre US$ 2 milhões e US$ 10 milhões, dependendo dos multiplicadores.

Você está pronto para transformar seus sonhos em realidade com R$ 743 milhões? Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder do mundo, todos os brasileiros podem jogar on-line na Mega Millions, sem sair do país!

Divulgação Mega Millions é uma das loterias mais famosas do mundo





Qual é a melhor parte de jogar Mega Millions online na TheLotter?

Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Mega Millions usando o serviço. Em seus 24 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 10 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Mega Millions online através da TheLotter

Para entrar na folia, basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Mega Millions em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.





O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Você está pronto para transformar seus sonhos em realidade com R$ 743 milhões?

Dê uma chance para a sorte e compre agora mesmo os bilhetes oficiais da loteria Mega Millions para o próximo sorteio, nesta sexta-feira, dia 24 de julho, e tenha a chance de ganhar R$ 743 milhões.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



