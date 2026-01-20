pixbay O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,87%, aos 166.276,90 pontos

O Ibovespa fechou acima dos 166 mil pontos pela primeira vez na história. A alta registrada nesta terça-feira (20) foi é um movimento puxado pela Vale, Petrobras e bancos.

Já o dólar encerrou a sessão em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,3802.



A marca histórica da Ibovespa é batida na contramão das principais bolsas do exterior, onde os negócios foram afetados principalmente por novas ameaças de tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Europa.

Leia mais: Cobiça de Trump na Groenlândia cria maior tensão desde 2ª Guerra

Alguns analistas avaliam que este atual cenário internacional acaba abrindo espaço para mercados emergente s, entre eles o Brasil.



O principal índice da bolsa abriu o dia com viés negativo, mas reverteu o sinal no final da manhã e engatou alta expressiva renovando a máxima intradiária, aos 166.467,56 pontos.



O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,87%, aos 166.276,90 pontos.



Sem grandes destaques previsos na pauta doméstica para os próximos dias, investidores continuam atentos ao noticiário internacional. Entre os destaques, o mercado acompanha os painéis do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.







Também na agenda prevista a audiência da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lisa Cook, na Suprema Corte dos EUA, após uma tentativa de demissão por parte de Trump.



O caso é visto como um teste para a independência do banco central americano.



