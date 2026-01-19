Divulgação Brasileiros podem participar da Mega Millions por meio da plataforma TheLotter

A loteria sempre foi um símbolo de esperança. Representa a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, pode alcançar um sucesso extraordinário. A TheLotter levou esse sonho para outro nível, permitindo que jogadores participem de sorteios internacionais com prêmios que frequentemente atingem centenas de milhões – ou até mesmo bilhões – de dólares.

Imagine a emoção de acessar sua conta na TheLotter, conferir seus números e perceber que acabou de ganhar uma parte do prêmio da Mega Millions.

Foi exatamente isso que aconteceu com Nataliia, uma jogadora do Leste Europeu. Ela estava se preparando para comemorar seus 24 anos, quando recebeu a notícia que mudaria sua vida: era milionária!

Nataliia acertou os cinco números principais (1, 10, 57, 66 e 75) e levou o segundo prêmio da loteria, no valor de US$ 1 milhão jogando Mega Millions online com a TheLotter!

Então, vá em frente, arrisque-se e imagine o que poderia ser. Afinal, o próximo prêmio da Mega Millions, com US$ 250 milhões, mais de R$ 1,34 bilhão, no terça-feira, 20 de janeiro.

Como jogar na Mega Millions?

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço de courrier:

Abrir uma conta gratuita na TheLotter.

Selecionar a loteria Mega Millions EUA.

Escolher 5 números principais e um número adicional

Confirmar a compra e efetuar o pagamento.

Como funciona o serviço de loteria online?

Fácil e rápido! Um agente local da TheLotter, nos Estados Unidos, se dirigirá a uma loja autorizada pela Mega Millions para adquirir o seu bilhete oficial. Ele será comprado em seu nome e uma cópia digitalizada será prontamente adicionada à sua conta pessoal da TheLotter.

Ao cliente em português disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de uma grande variedade de métodos de pagamentos garantidos, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Como resgatar o prêmio?

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Em seus quase 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Jogue hoje!

Se alguém do uruguaio ganhou um incrível prêmio em uma das loterias americanas depois de ter comprado bilhetes oficiais online na theLotter, um brasileiro também poderia ganhar!

Compre agora seus ingressos oficiais do Mega Millions para o próximo sorteio, terça-feira, 20 de janeiro, e tenha a chance de ganhar R$ 1,34 bilhão.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/