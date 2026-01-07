Reprodução/freepik Jogador da Mega Millions da Geórgia ganha prêmio de US$ 983 milhões.

Um jogador misterioso da Geórgia, nos Estados Unidos, pediu o prêmio histórico de US$ 983 milhões, o equivalente a R$ 5,3 bilhões, da Mega Millions, o maior já oferecido no estado. As informações são do New York Post.

O ganhador, que preferiu permanecer anônimo, se apresentou em 2 de janeiro e escolheu a opção de pagamento à vista de US$ 453,6 milhões, cerca de R$ 2,4 bilhões, antes dos impostos, segundo funcionários da loteria.

O sorteio ocorreu em 14 de novembro de 2025 e o jogador misterioso foi a única pessoa a acertar todos os seis números que foram: 1, 8, 11, 12, 57 e a Mega Ball dourada número 7.

O vencedor joga regularmente na loteria e lembrou-se de comprar um bilhete após ver o valor do prêmio - que logo seria seu - estampado em um outdoor. Segundo ele, seu plano para a fortuna multimilionária é que passe por gerações de sua família e que seja utilizada para apoiar boas causas.

"Eles estão gratos por estarem em posição de poder doar", disse a loteria sobre o novo multimilionário.





O ganhador afirmou que joga na loteria porque ela apoia a pré-escola e a bolsa de estudos HOPE, financiada pela Loteria da Geórgia, projeto que já beneficiou um de seus familiares.

O supermercado Publix no Arbor Springs Plaza, localizado em Newnan, vendeu o bilhete e está qualificado para receber o bônus de incentivo ao varejista de US$ 50.000, o equivalente a cerca de R$ 269,6 mil.

“Estamos muito felizes em celebrar o ganhador do prêmio recorde da Geórgia e o início de ano que mudará a vida dele. Este prêmio histórico também foi significativo para os estudantes, famílias e comunidades da Geórgia que se beneficiam dos programas HOPE e Pre-K. Parabenizamos o ganhador e agradecemos o apoio de nossos jogadores e parceiros varejistas durante essa emocionante sequência de prêmios", declarou Gretchen Corbin, presidente e CEO da Geórgia Lottery Corp.

O sorteio realizado em novembro teve o oitavo maior prêmio da história da Mega Millions e o maior prêmio de loteria ganho no estado da Geórgia.