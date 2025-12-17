Richard Lourenço / REDE CÂMARA SP Orçamento de 2026 é aprovado na Câmara de São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (17), em segundo turno, o orçamento da capital paulista para 2026, no valor de R$ 137,4 bilhões, ao encerrar os trabalhos legislativos do ano. O texto, de autoria do Executivo, segue agora para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A proposta, formalizada no substitutivo ao Projeto de Lei 1169/2025, foi aprovada em votação simbólica, com votos contrários das bancadas do PT, PSOL e Rede.

O orçamento é elaborado com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), discutida e aprovada no primeiro semestre. Inicialmente estimado em R$ 135,4 bilhões, o valor foi reajustado para R$ 136,6 bilhões na primeira votação e ampliado novamente no segundo turno.

Segundo o relator da Lei Orçamentária Anual (LOA), vereador Marcelo Messias (MDB), o aumento para R$ 137,4 bilhões buscou atender demandas de áreas como habitação, cultura, saúde, zeladoria e segurança pública, que deve se aproximar de R$ 2 bilhões.

“Pensamos em todos os aspectos: segurança, educação, saúde, cultura, zeladoria e habitação. Fizemos o possível para contemplar todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo”, Messias. O relator também destacou que o texto buscou atender solicitações da população e dos vereadores.

Entre os principais números citados estão cerca de R$ 17 bilhões em investimentos, aproximadamente R$ 3 bilhões para a assistência social, R$ 30 bilhões destinados à educação e R$ 25 bilhões para a saúde.





Plano Plurianual para 2026–2029

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram, em segunda e definitiva votação, o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029, por meio do substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei 1168/2025.

O texto, também de iniciativa do Executivo, foi aprovado em votação simbólica, com votos contrários do PT e do PSOL, e segue para sanção.

O PPA define metas e prioridades do município em um horizonte de quatro anos. O plano prevê R$ 588,4 bilhões em investimentos no quadriênio, valor superior aos R$ 583,7 bilhões estimados inicialmente. Segundo o relator, vereador Silvinho Leite (União), a diferença decorre de uma revisão técnica dos parâmetros utilizados nos cálculos.

Entre as mudanças destacadas está a previsão de R$ 140 milhões por ano para políticas voltadas à população idosa, com ações nas áreas de cuidado integrado, segurança alimentar e saúde, inclusão, autonomia, fortalecimento de equipamentos públicos, inclusão digital e geração de renda.