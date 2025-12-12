Prefeitura do Rio BRT em operação no Rio; sistema passará por reforço com novas contratações.

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu um novo processo seletivo simplificado para contratar 116 motoristas de ônibus articulado que atuarão no sistema BRT da cidade. A informação foi confirmada em edital publicado no site oficial da Mobi-Rio, companhia municipal responsável pela operação do transporte. As inscrições começaram em 08 de dezembro e seguem abertas até sexta-feira (12).

De acordo com o edital, as contratações são temporárias por um ano, com possibilidade de prorrogação por até cinco anos. A remuneração inicial é de R$ 4.104,18, acrescida de vale-alimentação, plano odontológico, seguro de vida e concessão de passagem. A jornada será de 210 horas mensais, em regime de escala, incluindo fins de semana e feriados. A seleção é feita por meio de análise curricular e comprovação de requisitos, sem taxa de inscrição.





Para participar, o candidato deve ter CNH categoria E com EAR, curso atualizado de Transporte de Passageiros e estar em dia com obrigações eleitorais e, quando aplicável, militares. O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência.

A abertura do processo ocorre em um momento em que o transporte público do Rio passa por reestruturação. Nos últimos meses, a Prefeitura tem investindo na ampliação da frota e na recuperação de corredores e estações. A contratação de novos motoristas busca reforçar a operação, diminuir intervalos e melhorar a regularidade do serviço em rotas que registram aumento na demanda ao longo de 2025.