O Ovo Imperial de Inverno Fabergé foi leiloado na última terça-feira (2) por quase £ 22,9 milhões, quantia equivalente a US$ 30,2 milhões, ou R$ 160,2 milhões na cotação atual. A obra de arte quebrou o recorde anterior de um Ovo Fabergé, leiloado na Christie’s de Londres. As informações são da Forbes Brasil.

Os lances começaram em 17 milhões de libras, mas escalaram rapidamente para os 19 milhões. Após uma pausa, a obra-prima foi vendida a uma pessoa presente no salão, por £ 19,5 milhões (R$ 136,4 milhões), sem incluir comissões e taxas.

O valor total de US$ 30,2 milhões superou o recorde do Ovo Rothschild, vendido na Christie em 2007 por £ 8,9 milhões (R$ 62 milhões), o equivalente a US$ 11,7 milhões em valores atuais e cerca de US$ 17,5 milhões em 2007.

Uma tradição russa

O Ovo Imperial de Inverno foi encomendado pelo imperador Nicolau II à joalheria Fabergé, como um presente para sua mãe, a imperatriz-viúva Maria Feodorovna, no Domingo de Páscoa de 1913.

Ovos Fabergé eram um presente tradicional da família Romanov - uma dinastia imperial da Rússia, que governou o Império Russo de 1613 a 1917.

A tradição foi inaugurada pelo imperador Alexandre III, que presenteava sua esposa Maria Feodorovna, a mesma citada anteriormente, com uma dessas obras de arte todos os anos desde 1885. Após subir ao trono, Nicolau II deu continuidade ao costume, entregando um ovo à sua esposa, a imperatriz Alexandra, além de sua mãe.

Uma obra-prima valiosa

O Ovo de Inverno Fabergé foi esculpido em cristal de rocha, gravado com um desenho de geada em seu interior e padrões de flocos de neve e platina cravejada em diamantes de lapidação rosa aplicados em seu exterior.





Ele é decorado com duas bordas verticais de platina cravejadas de diamantes. No topo, o ovo conta com uma pedra da lua cabochão, datada de 1913, sobre uma base de cristal de rocha em formato de bloco de gelo derretendo, aplicada com filetes de platina, cravejados de diamantes de lapidação rosa, centralizando um pino de platina no meio para sustentar o ovo.

No interior da obra-prima, existe um cesto de platina em treliça com duas alças, inteiramente cravejado de diamantes de lapidação rosa, suspenso por um gancho de platina. Ele é preenchido com anêmonas brancas esculpidas em quartzo, cada flor com haste e estames em fios de ouro. O Centro é cravejado com uma granada demantoide. Já as folhas, são esculpidas em nefrita. Na base do cesto está gravada com "FABERGÉ 1913",

Cesta interior e o Ovo Imperial de Inverno fechado.





No total, o ovo é adornado com mais 4.000 diamantes. Segundo a Christie's, ele está entre os "mais luxuosos e artisticamente inventivos entre os 50 ovos imperiais produzidos pela Casa Fabergé", em especial, para a família real da russa.

No total, a Fabergé produziu 69 ovos de Páscoa cravejados entre os anos de 1883 e 1917. Os ovos que não eram considerados imperiais foram feitos para a elite aristocracia da época.

O Ovo Imperial de Inverno foi projetado por Alma Theresia Pihl-Klee, uma das mais renomadas mestras de obra da Fabergé. O mestre ourives que assinou a obra de arte foi Albert Holmström, que era o joalheiro-chefe da marca.