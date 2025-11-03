Reprodução/PRFRJ Praça de pedágio na BR 040

O preço do pedágio na BR-040, entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, será reajustado em 45%, na madrugada desta terça-feira (4), passando de R$ 14,50 para R$ 21.

Será a primeira medida adotada pela concessionária Elovias S.A., que assume a operação da BR-040 neste trecho.



A BR-040 é uma rodovia federal que liga Brasília (DF) ao Rio de Janeiro, atravessando os estados de Goiás e Minas Gerais.



A empresa ficará à frente do trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro pelos próximos 30 anos, sucedendo a Concer, que atuava desde 1996.



O reajuste de 45% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme deliberação publicada no Diário Oficial da União.



Já motocicletas, motonetas e triciclos não pagarão pedágio, assim como ambulâncias, veículos oficiais da União, estados e municípios, além de carros do corpo diplomático.



Atualmente, a cobrança ocorre nas praças de Simão Pereira (MG), Areal (RJ) e Xerém (RJ).



Mas o novo contrato determina que a praça localizada em Simão Pereira seja transferida para o município de Comendador Levy Gasparian (RJ), no km 3.150 da BR-040.



Enquanto a mudança não acontece, a praça mineira continuará operando normalmente.



A previsão é de que a mudança aconteça até 2026.



O reajuste, segundo a nova concessionária, "é justificado pelos vultosos investimentos que serão realizados para modernizar a rodovia".



Ainda de acordo com a concessionária, motoristas que utilizarem o sistema de pagamento eletrônico (TAG) terão 5% de desconto fixo, enquanto usuários frequentes contarão com descontos progressivos.

Assim, o valor da tarifa diminui a cada nova passagem dentro do mesmo mês, podendo chegar a uma redução de até 46%, dependendo da praça e da frequência de uso.



Confira também os valores dos pedágios em outras importantes rodovias federais.



Dutra - BR 116



Os valores dos pedágios na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), uma das rodovias mais estratégicas do país, conectando as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, varia de acordo com a praça.



Atualmente, o valor do pedágio mais caro na Dutra é R$ 16,90 para veículos de passeio, na praça de Moreira César, e em Pindamonhangaba (SP), onde a cobrança é bidirecional.



Na praça de Jacareí (SP), também com cobrança bidirecional, o valor para carros de passeio é R$ 8,10 e nas praças de Arujá e Guararema (SP), R$ 4,50. Neste último caso, a cobrança é unidirecional.



Já na praça de Itatiaia (RJ), o preço é R$14,50.



Esses valores são resultado de um reajuste que entrou em vigor no último dia 1º de setembro, autorizado pela ANTT, com um aumento médio entre 2,5% e 3% nas principais praças de pedágio da Dutra.

Rio-Santos



Também como resultado do reajuste que entrou em vigor no dia 1º de setembro, na Rio-Santos (BR-101), nas praças de Paraty (RJ), no km 538; em Magaratiba (RJ), no km 447, e Itaguaí (RJ), no km 414, o valor do pedágio para carros de passeio é R$ 4,80, em dias úteis.



Nos finais de semana e feriados, os carros de passeio pagam R$7,90.



Além disso, no trecho da área continental de Santos, km 389 e km 369, o pedágio é de R$ 5,80 por sentido, com autorização total para moradores cadastrados dessa área.



Moradores frequentes têm direito a descontos progressivos e usuários com tag eletrônica recebem 5% de desconto adicional.



Estes pórticos operam com cobrança eletrônica sem paradas, utilizando leitura automática das placas dos veículos.

Fernão Dias



O valor do pedágio na Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo (SP) a Belo Horizonte (MG), para veículos de passeio, é R$ 3,00.



Esse valor é aplicado nas sete praças sob concessão da concessão Autopista Fernão Dias, ou seja, um motorista que passa por todas as praças no trecho entre São Paulo e Belo Horizonte paga R$ 21



As praças são distribuídas entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, incluindo Mairiporã (SP), Vargem (SP), Cambuí (MG), São Gonçalo do Sapucaí (MG), Carmo da Cachoeira (MG), Santo Antônio do Amparo (MG), Carmópolis de Minas (MG) e Itatiaiuçu (MG).







Há ainda uma implementação recente do sistema de pedágio eletrônico em livre passagem ( free flow) em algumas praças do trecho mineiro, onde os valores podem variar conforme o modelo de cobrança.

Regis Bittencourt



Já na rodovia Régis Bittencourt, que é um trecho da BR-116 que liga o município de Taboão da Serra, em São Paulo, a Curitiba, no Paraná, nas seis praças sob administração da Arteris Régis Bittencourt, o valor do pedágio para carros de passeio é R$ 4,10.



As praças de pedágio ao longo da concessão estão no km 299, em São Lourenço da Serra (SP); km 370, em Miracatu (SP); km 426, em Juquiá (SP); km 485, em Cajati (SP); km 542, em Barra do Turvo (SP), e km 57, em Campina Grande do Sul (PR).