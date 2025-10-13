Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Por meio do Sine, são 2.015 posições com carteira assinada

O Governo do Rio de Janeiro divulgou, nesta segunda-feira (13), a abertura de 2.703 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda.

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são 2.015 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, serrana e Médio Paraíba.



A maioria da oportunidades está na região metropolitana do Rio de Janeiro; são 1.573 vagas de emprego, como técnico de segurança do trabalho, analista de folha de pagamento, cozinheira e encanador industrial, com dois a três salários mínimos (entre R$ 3.036 e R$ 4.554) de remuneração.



Para quem ainda não tem experiência, há oportunidades para atendente de lanchonete, técnico de saneamento e lavador de pratos.



Já para pessoas com deficiência (PcD), são 323 vagas para diferentes cargos e faixas salariais.



Ainda de acordo com o governo estadual, nas cidades de Valença, Vassouras e Barra do Pírai, no Médio Paraíba, foram captadas 80 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo.



Na Costa Verde, as sete ofertas de emprego são no município de Angra dos Reis, com remuneração variando de um a dois salários mínimos, para funções como as de agente funerário, garçom, jardineiro, pedreiro e chapeiro.



Na região serrana, há 362 vagas, que oferecem de um a dois salários mínimos para as posições de atendente de farmácia, auxiliar de contabilidade e técnico de suporte.



Maioria em serviços



De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, 54,9% das vagas são do setor de serviços e 45,1% do comércio.



Por nível de escolaridade, 35,8% pedem o ensino médio completo e 40,8% o ensino fundamental completo.



Vale ressaltar que a maior parte das vagas (58,2%) exige experiência.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Como se inscrever



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no campo Painel de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho



Parcerias



Uma parceria entre o Estado e as instituições Fundação Mudes e CIEE garante estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz.



A Fundação Mudes oferece 251 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.



Já o CIEE oferece 437 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e também para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.